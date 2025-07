Aggressiver Ladendieb greift Bundespolizisten mit Glasflasche an

Am Mittwochabend (30. Juli) kam es in einem Supermarkt am Münchner Hauptbahnhof zu einem Polizeieinsatz wegen einem bereits mit Hausverbot belegten 38-jährigen Ladendieb. Der Mann griff bei seiner Festnahme unvermittelt mit einer Glasflasche die eingesetzten Beamten an.

Gegen 18 Uhr alarmierte der Ladendetektiv des Geschäftes die Bundespolizei wegen eines Ladendiebes. Beim Eintreffen der Streife ging der Tatverdächtige, ein nigerianischer Staatsangehöriger, unmittelbar mit einer erhobenen Glasflasche auf die Beamten los. Diese konnten den Mann zu Boden bringen und fesseln. Aufgrund seiner weiteren Aggressivität wurde eine zweite Streife zur Unterstützung hinzugezogen. Gemeinsam brachten die Einsatzkräfte den Mann zur Dienststelle.

Während des gesamten Einsatzes verhielt sich der Tatverdächtige renitent, beleidigte die Beamten mehrfach und spuckte später in der Gewahrsamszelle gezielt in Richtung eines Beamten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Mann hatte zuvor Lebensmittel entwendet, ohne diese zu bezahlen. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs, Beleidigung sowie wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann wurde anschließend wieder entlassen.