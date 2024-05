Aggressiver Radfahrer attackiert Frau

Am Dienstag, 21.05.2024, gegen 19:30 Uhr, ging eine 43-jährige Fußgängerin mit Wohnsitz in München auf der Ludwigsbrücke stadteinwärts. Zu dieser Zeit kam von hinten

ein ihr unbekannter Radfahrer und fuhr an ihr vorbei.

Unmittelbar danach hielt der Radfahrer aus noch unbekannten Gründen an und kam auf

die 43-Jährige zu. Er beleidigte sie, nahm sein Fahrradschloss aus Metall in seine Hand

und schlug damit in Richtung ihres Kopfes.

Die 43-Jährige konnte den Angriff mittels ihres mitgeführten Regenschirms abwehren und

blieb unverletzt. Unter weiteren Beschimpfungen stieg der Täter wieder auf sein Fahrrad

und konnte unerkannt entkommen. Die 43-Jährige verständigte zu einem späteren

Zeitpunkt die Polizei.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, Bart und Brillenträger; bekleidet mit einer gelb-braunen

Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ludwigsbrücke (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.