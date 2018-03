AIGO hat alles, was es für einen Family-Activity-Urlaub braucht

Das AIGO Familien- & Sportresort in Aigen-Schlägl ist Mitglied bei den familotels und zählt zu den beliebtesten Familienhotels Oberösterreichs. Im Hotel finden Familien alles, was Spaß und Erholung bringt. Vor der Hoteltür bringt die Ferienregion Böhmerwald aktive Familien auf Touren.

Im AIGO Familien- & Sportresort****S steht der Erholungsfaktor für die ganze Familie im Mittelpunkt. Im Haus gelten die Fünf-Kronen-Richtlinien der familotels. Diese stehen für die höchste Qualität bei der Kinderbetreuung vom Baby bis zum Teenager, bei Wellness für Familien und Ruhesuchende und beim All-inclusive-Kulinarium. Das Herzstück ist der 3.000 m² große Indoor-Funpark mit Softplay-Anlage, Boulderwand, Turnhalle, Tret-Parcours und zwei Spielräumen. Draußen können die Kinder auch ihren Bewegungsdrang voll ausleben: Am Spielplatz mit der neuen Rutsche, auf der großen Parkanlage mit Schatten spendenden Sonnensegeln oder am Funcourt mit Basketball-, Volleyball-, Fußball- und Tennisplatz sowie Gokarts. Seit vergangenem Sommer sorgt die Adventure-Golfanlage, ein Minigolfplatz auf echtem Rasen, für Fun bei Familien mit großen und kleinen Kindern. Auch rund um die Feuerstelle im Garten geht es, bei Indianertagen oder beim Lagerfeuer mit Stockbrot grillen, heiß her. Den perfekten Eltern-Kind-Erholungsfaktor honorieren Familien mit 98 Prozent Weiterempfehlung auf HolidayCheck (5,5 von 6 Punkten), „fabelhaften“ 8,9 auf booking.com und ein Zertifikat für Exzellenz auf tripadvisor.

Im Böhmerwald wachsen Familien über sich hinaus

Rund um das AIGO breitet sich die Ferienregion Böhmerwald aus. Im Hochseilpark Böhmerwald erleben Familien ihre Urlaubsregion aus einer völlig neuen Perspektive, nämlich aus zwölf Metern Höhe zwischen Wipfeln und Waldboden. Zielgenauigkeit und höchste Konzentration sind im Bogenparcours von Peilstein gefragt, auf dem fast dreißig 3D-Tiere aufgespürt werden können. Nicht weit ist es zum Moldaustausee, zum Sommersplash mit Baden oder Standup-Paddling. Mountainbikes für Erwachsene und Jugendliche gibt es im AIGO kostenlos zum Ausleihen, E-Bikes stellt der TV Böhmerwald bereit. Schon können sich die Männer auf coolen Routen wie dem Granitweg mit dem Personal Trainer so richtig auspowern. Karten und Radfahr-Tipps gibt es direkt an der Hotelrezeption. Das AIGO liegt nur etwa 15 Autominuten vom 27-Loch Golfpark Böhmerwald entfernt und ist seit 2015 Mitglied in der Golfregion Donau-Böhmerwald-Bayerwald. Golffans haben die Wahl zwischen sechs Golfplätzen (ermäßigtes Greenfee). Die Kinder haben inzwischen im Aigolino Club ihren Spaß. Rund um das Familienhotel gibt es Wanderwege, von der Kinderwagen-Tour über den Barfußweg bis zum Gipfelsturm-Erlebnis. Eine der beliebtesten Touren führt auf den Bärenstein mit traumhaftem Ausblick über das Mühlviertel, die Tschechische Republik und den Moldaustausee. Ein Muss ist eine Tour zum (s)achten Weltwunder, dem Schwarzenbergischen Schwemmkanal. Er entstand im 18. Jahrhundert für den Holztransport bis nach Wien. Beim Schauschwemmen im Sommer können Familien live feststellen, aus welchen „Holz“ die Naturburschen geschnitzt sind, die das Holz durch den Kanal manövrieren. www.aigo.at