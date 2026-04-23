Air Serbia nimmt Direktflüge zwischen München und Belgrad wieder auf

Am 22. Mai 2026 nimmt Air Serbia nach 18-jähriger Pause die Direktflüge zwischen München und Belgrad wieder auf. Die serbische Fluggesellschaft wird München täglich in 1,5 Stunden Flugzeit mit der Hauptstadt der Republik Serbien verbinden. Zum Einsatz kommen moderne E 195 Jets. An Bord bietet Air Serbia eine Zwei-Klassenkonfiguration mit insgesamt 118 Sitzplätzen verteilt auf Business und Economy-Class.

Die Flugverbindungen ab München werden je nach Wochentag zu unterschiedlichen Zeiten angeboten: montags, dienstags, donnerstags und samstags erfolgen die Abflüge jeweils vormittags um 09:30 Uhr. Mittwochs, freitags und sonntags starten die Flüge hingegen abends um 20:15 Uhr.

Ab Belgrad heben die Maschinen montags, dienstags, donnerstags und samstags bereits um 07:10 Uhr ab. An den übrigen Tagen – mittwochs, freitags und sonntags – sind die Abflüge für 17:55 Uhr vorgesehen.

Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH: „Wir freuen uns sehr, dass Air Serbia, passend zur Eröffnung unseres neuen Terminal 1-Piers wieder nach München zurückkehrt. Mit der Wiederaufnahme der Verbindung stärkt die Airline die wichtigen Flugverbindungen nach Serbien und in die gesamte Balkan-Region und erweitert damit das Angebot für Reisende am Flughafen München.“

„Mit der Direktverbindung zwischen München und Belgrad verbinden wir Serbien mit Bayern, einer der dynamischsten Regionen Europas. Die Strecke bietet sowohl Geschäftsreisenden als auch Touristen in beiden Richtungen einen echten Mehrwert,“ sagte Jiří Marek, CEO von Air Serbia.



Von Ihrem Drehkreuz in Belgrad bietet die Airline zahlreiche regionale und internationale Anschlussverbindungen. Die Flüge sind ab sofort buchbar.