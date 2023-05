Airlines haben für die Pfingstferien rund 15.000 Starts und Landungen angemeldet

Eine der stärksten Reisewellen des Jahres am Münchner Airport

Weltweit über 200 Ziele ab München erreichbar

Airport rechnet mit bis zu zwei Millionen Fluggästen

Wertvolle Tipps unter www.munich-airport.de/reisetipps

Dem Flughafen München steht mit dem Beginn der bayerischen Pfingstferien eine der stärksten Reisewellen des Jahres bevor. Für den Zeitraum vom 26. Mai bis einschließlich 11. Juni 2023 sind nach den bisher vorliegenden Anmeldungen der Airlines knapp 15.000 Flüge zu über 200 Destinationen geplant. Insgesamt rechnet die Flughafen München GmbH während der Pfingstferien mit einem Passagieraufkommen von bis zu zwei Millionen.

Vom Münchner Flughafen aus werden zahlreiche attraktive Ziele in aller Welt angeflogen. Über 1.700 Mal starten in den Pfingstferien Flugzeuge zu insgesamt 43 Destinationen in Italien, Spanien und Frankreich. Warme Temperaturen versprechen auch Ägypten, Griechenland und die Türkei. Insgesamt 826 Maschinen steuern diese Länder von München aus an. Die am häufigsten angeflogenen europäischen Hauptstädte sind London, Paris und Amsterdam, die in den Pfingstferien insgesamt 583 Mal bedient werden. Zu den beiden Urlauberhochburgen Mallorca sowie Antalya starten in den Ferien ab München insgesamt 173 Maschinen bzw. 155 Flugzeuge.

Sehr gefragt sind Flüge vom Münchner Airport Richtung Nordamerika: Allein 384 Maschinen heben während der Ferien zu insgesamt 16 Zielen in den USA und in Kanada ab. Nach Rio de Janeiro in Brasilien führen während der Ferien sieben Flüge. 150 Flüge heben in Richtung China, Indien, Japan, Singapur, Südkorea, Taiwan und Thailand ab. 108 Starts führen zu Zielen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar, im Oman und in Saudi-Arabien.

Passagieren wird empfohlen, möglichst online einzuchecken. Am Tag des Abfluges sollten Fluggäste für den Weg zum Flughafen und den Aufenthalt am Airport einen Zeitpuffer einplanen. Wer am Tag des Abflugs am Airport einchecken will, sollte allerdings nicht vor Öffnung der Schalter im Terminal erscheinen – wie lange vor Abflug die Schalter öffnen, können Passagiere bei ihrer jeweiligen Airline www.munich-airport.de/airlines erfragen.

Viele Airlines bieten den Fluggästen darüber hinaus auch die Möglichkeit, bereits am Vorabend ihr Gepäck aufzugeben. Unter der Adresse www.munich-airport.de/airlines können Fluggäste überprüfen, ob ihre Airline einen Vorabend-Check-in anbietet. Wertvolle Tipps für den Urlaubsstart finden Passagiere des Münchner Flughafens auch unter www.munich-airport.de/reisetipps. Welche Park- und Einkaufsmöglichkeiten derzeit am Münchner Flughafen bestehen, erfahren Fluggäste über die Website www.parken.munich-airport.de über das Online-Buchungsportal bzw. www.munich-airport.de/we-are-open.