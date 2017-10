AIRTEC 2017: Experten tauschen sich erfolgreich über Schlüsseltechnologien der Luft- und Raumfahrt aus

München / Hallbergmoos, 26. Oktober 2017. Mit mehr als 70 Prozent ausländischen Besuchern war die zwölfte B2B-Messe AIRTEC, die heute in Hallbergmoos zu Ende geht, so international wie nie. Drei Tage lang haben sich Akteure der Luft- und Raumfahrtbranche erstmals am Standort Munich Airport Business Park (MABP) in Hallbergmoos über aktuelle Trends und künftige Entwicklungen bei B2B-Meetings, Konferenzen und an den rund 150 Messeständen ausgetauscht.

„Mit unserer unmittelbaren Nähe zum Flughafen waren wir der optimale Austragungsort der internationalen Messe“, erklärt Harald Reents, Erster Bürgermeister der Gemeinde Hallbergmoos zum Ende der Veranstaltung am Nachmittag. Brigitte Zypries, Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt beim Bundeswirtschaftsministerium, unterstrich in einem Grußwort die Bedeutung der Branche, in der mehr als 106.000 hochqualifizierte Fachkräfte dafür sorgten, dass die deutsche Luftfahrtindustrie weltweit eine herausragende Rolle einnehme und immer erfolgreicher werde.

Die Teilnehmer äußerten sich positiv über die Veranstaltung. „Die AIRTEC in Hallbergmoos hat uns die Gelegenheit eröffnet, die neuesten Konzepte mit unseren weltweiten Partnern aus der Branche zu besprechen“, sagt Jürgen Nolde von Siemens, Vice President, Aerospace Account Management. Glenn Richardson, Managing Director bei JobsOhio (USA): „Die AIRTEC hat als Fachmesse auch in diesem Jahr führende Experten, Aussteller und Zulieferer angezogen.“

Brad Alexander, Leiter Supply Chain Management und International Industrial Cooperation bei Parker Aerospace (USA): „Die AIRTEC war eine großartige Gelegenheit für Parker Aerospace, Unternehmen zu treffen, die wir von früheren AIRTEC-Veranstaltungen kannten. Darüber hinaus konnten wir viele neue Luftfahrtunternehmen kennenlernen und die Beziehungen zu bestehenden Geschäftspartner vertiefen.“

In diesem Jahr war die AIRTEC so international wie noch nie. Aussteller aus ganz Europa, China, Indien, Israel, Pakistan, Südafrika und den USA waren vertreten. Darunter Marktführer aus der Luft- und Raumfahrt und weltweit bekannte Technologieunternehmen wie Latecoere Interconnection Systems, OHB System und Siemens. Im internationalen Fachkongress sprachen Fachexperten aus Industrie und Forschung aus fünf Kontinenten.