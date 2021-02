Aktion der LichtBlick Seniorenhilfe am Münchner Marienplatz – Gratis-Masken für alle Senioren!

Die neue Maskenpflicht in Bayern verpflichtet zum ständigen Kauf neuer FFP2-Masken. Das ist für viele (alte) Menschen zu teuer – und die Masken sind zudem oft ausverkauft. Deshalb handeln sie und verteilen ab 9. Februar am Münchner Marienplatz kostenlose FFP2-Masken an alle Rentnerinnen und Rentner.

Pünktlich zum Beginn der Maskenpflicht haben sie bereits allen von uns in Bayern unterstützten altersarmen Rentnern postalisch einige Gratis-Masken zukommen lassen. Doch dies war erst der Anfang – in der kommenden Woche legen sie nach:

Es werden von Dienstag, 9.2. bis Donnerstag 11.2. am Münchner Marienplatz kostenlose FFP2-Masken an alle Seniorinnen und Senioren verteilen, die bei ihnen vorbeischauen.

Notwendig ist nur die Vorlage des Rentenausweises, ein Wohnsitz in München ist nicht Bedingung. Zu diesem Zweck wurden kurzfristig Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe zum Rathaus angemietet. Die Ausgabe erfolgt jeweils zwischen 9:30 Uhr und 16:30 Uhr in der Dienerstraße im Rathausblock – das ist der ehemalige Shop von München Ticket gegenüber dem Strumpfhaus Ludwig Beck.

Sie möchten mit dieser Aktion dazu beitragen, dass alte Menschen trotz der Maskenpflicht weiterhin den ÖPNV nutzen und zum Einkaufen gehen können – und nicht noch mehr vereinsamen. Außerdem sind Senioren besonders durch das Corona-Virus gefährdet.

Sicherheit und die Teilhabe am sozialen Leben dürfen in diesen schwierigen Zeiten nicht vom Geldbeutel abhängen!