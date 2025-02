Aktion Münchner Fahrgäste lädt zum Verhaltenstraining ein

Ab März gibt es wieder monatliche Zivilcourage-Trainings. Jetzt anmelden für die Zivilcourage-Kurse in diesem Jahr.

Zivilcourage geht alle an. Wie verhalte ich mich richtig in Gefahrensituationen – ohne mich dabei selbst in Gefahr zu bringen? Wie komme ich sicher nach Hause – auch zu später Stunde? Die Antworten auf diese und andere Fragen geben erfahrene Polizeibeamte beim Verhaltenstraining für Fahrgäste.

Beginnend mit dem 11. März werden wieder kostenlose Zivilcourage-Trainings angeboten:

– Theorie und Rollenspiele mit erfahrenen Polizeibeamten

– Anmeldung für jedermann kostenlos möglich

Das Polizeipräsidium München, die Bundespolizeiinspektion München und die Aktion Münchner Fahrgäste veranstalten ab sofort wieder kostenlose Kurse für Zivilcourage. Die Kurse erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Im Mittelpunkt stehen die Vermeidung von Gefahrensituationen und das richtige Verhalten.

Die kostenlosen Kurse finden im Verkehrszentrum des Deutschen Museums auf der Schwanthalerhöhe (Haupteingang, Halle 1, Am Bavariapark 5, 80339 München an der Alten Messe/Theresienhöhe) statt. Anmeldung ab sofort unter www.fahrgaeste.de/training/ im Internet. Der nächste Kurs findet bereits am Dienstag, den 11. März von 13-17 Uhr statt.

Die Kurse sind auch für Jugendliche geeignet. Neben theoretischen Erläuterungen werden auch Rollenspiele durchgeführt, die das richtige Verhalten anschaulich vermitteln. „Wir wollen, dass es gar nicht erst zu Situationen kommt, in denen Fahrgäste zu Schaden kommen“, sagt Martin Marino, einer der Sprecher der Aktion Münchner Fahrgäste.

Vermittelt werden leicht erlernbare Tipps zur Selbstbehauptung und Zivilcourage. Man lernt, wie man Gefahrensituationen vermeidet oder wie man Rettungs- und Hilfeeinrichtungen, wie z.B. Defibrillator oder Notrufeinrichtungen, benutzt. In den vierstündigen Kursen wechseln sich theoretische Unterweisung und praktische Tipps, z.B. in Rollenspielen, sehr kurzweilig ab. Fragen wie: Wann begehe ich unterlassene Hilfeleistung? Was ist Notwehr? Darf ich auch jemanden festnehmen? werden beantwortet. Das richtige Meldeverhalten wird ebenso vermittelt wie hilfreiche Tipps, welche Details bei einer Personenbeschreibung wichtig sind.

Anmeldung im Internet unter www.fahrgaeste.de.

Kurstermine 2025 jeweils 13 – 17 Uhr:

Dienstag, 11. März

Donnerstag, 17. April

Montag, 12. Mai

Mittwoch, 11. Juni

Donnerstag, 17. Juli

Dienstag, 12. August

Samstag, 20. September

Dienstag, 14. Oktober

Freitag, 14. November

Donnerstag, 11. Dezember

Die Aktion für Zivilcourage und Selbstsicherheit wird unterstützt von:

– Dominik-Brunner-Förderverein

– Deutsches Museum

– Berufsfeuerwehr München