Aktion „Wiesn mit Herz“ für fast 1.500 Münchner*innen

Oberbürgermeister Dieter Reiter hat gestern im Rahmen der Aktion „Wiesn mit Herz“ 250 Münchner*innen in der Schottenhamel Festhalle begrüßt. Auch Bürgermeisterin Verena Dietl freute sich, mit den geladenen Bürger*innen einen Plausch zu halten. Acht große und elf kleine Wiesnzelte hatten bei der Aktion insgesamt rund 1.480 Münchner*innen zum Mittagessen auf das Oktoberfest eingeladen, die sich sonst ein Essen auf der Wiesn nicht leisten könnten. Mit an der Aktion beteiligt waren auch das Armbrustschützenzelt, das Pschorr-Festzelt Bräurosl, das Marstall-Festzelt sowie die Augustiner Festhalle, das Hacker Festzelt und das Fischer Vroni Festzelt. Das Schützen-Festzelt lädt im Rahmen der Aktion noch zu einem weiteren Termin ein. Von den kleinen Zelten beteiligten sich das Café Theres, die Heimer Enten- und Hühnerbraterei, Hochreiter’s Kalbsbraterei, Schöniger’s Boandlkramerei, Able’s Goldener Hahn, Haxnbraterei Hochreiter, Münchner Knödelei, Fisch Bäda, Wildstuben Renoldi, Auf geht’s beim Schichtl, sowie Bodos Cafézelt.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Ich finde es wichtig, dass gerade auch die Menschen ein paar schöne Stunden auf der Wiesn verbringen können, für die das sonst finanziell nicht möglich wäre. Deshalb ist mein Besuch bei ,Wiesn mit Herz‘ ein fester Termin in meinem Wiesnkalender. Vielen Dank an alle, die die Aktion möglich machen und mit viel Engagement dabei sind!“

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Mit der Aktion ,Wiesn mit Herz‘ zeigen die Wiesn-Wirte und die Stadt München einmal mehr, dass auch an diejenigen gedacht wird, die es im Leben oft schwer haben, über die Runden zu kommen. Ich freue mich sehr, dass ich diese Menschen in unserer Mitte begrüßen darf und sage Dank an alle, die sich für diese Aktion eingesetzt haben.“

Vorgeschlagen wurden die Gäste von über 150 unterschiedlichen Münchner Einrichtungen, wie Alten- und Service-Zentren, Sozialbürgerhäusern, Münchenstift, Bayerisches Rotes Kreuz, Katholischer Männerfürsorgeverein, Arbeiterwohlfahrt und weitere Einrichtungen. Die Organisation der Einladungen und die Auswahl für die Gästeliste hatte das Sozialreferat übernommen.

Aktion „Wiesn mit Herz für Kinder“

Darüber hinaus hat auch in diesem Jahr die Festwirtfamilie Luff 30 Kinder und Jugendliche mit ihren Betreuer*innen am ersten Wiesn-Montag in ihre Poschner‘s Hühner- und Entenbraterei eingeladen. Los ging es mit einem Kids-Menu. Danach durften die Kinder verschiedene Fahrgeschäfte wie Autoscooter Distl, Top Spin, Wellenflug, Techno Power, Musikexpress, Breakdance, Eckl‘s Nostalgie Geisterbahn und das Teufelsrad besuchen. Die Fahrten wurden von den jeweiligen Schaustellerfamilien gespendet. Organisiert und begleitet wurde der Rundgang von Yvonne Heckl von der Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller und dem städtischen Sozialreferat. Danach bekamen die Kinder noch Süßigkeiten vom Wiener Eispalast spendiert.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Es freut mich sehr, dass sich auch in diesem Jahr wieder großzügige Spender*innen gefunden haben. Ein herzliches Dankeschön an Poschner‘s Hühner- und Entenbraterei und alle beteiligten Schaustellerfamilien für diese wunderbare Geste. Sie schenken Kindern, die sich so einen Wiesn-Besuch sonst wohl nicht leisten könnten, unvergessliche Momente und viel Freude. Solche Aktionen machen das Oktoberfest zu einem Fest für alle.“