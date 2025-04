Aktionstag 150 Jahre Münchner Rotes Kreuz am 10.05.2025 – Stationen und Bühnenprogramm

Das Münchner Rote Kreuz feiert ein ganz besonderes Jubiläum: Seit 150 Jahren steht es den Menschen in der Landeshauptstadt und im Landkreis München mit Engagement, Menschlichkeit und Hilfe zur Seite. Anlässlich dieses bedeutenden Ereignisses lädt der Kreisverband München am Freitag, den 10. Mai 2025, von 10 bis 17 Uhr zu einem großen Jubiläumsfest auf den Marienplatz ein. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie – informativ, spannend und zum Mitmachen.

Ein zentraler Bestandteil des Festes ist der Erlebnisparcours, der einen faszinierenden Einblick in die vielfältige Arbeit des Münchner Roten Kreuzes bietet. Ob Erste Hilfe, Rettungsdienst, Wasserwacht, Bergwacht oder das Jugendrotkreuz – alle Bereiche des Kreisverbandes präsentieren sich mit interaktiven Angeboten und Vorführungen. Wer selbst aktiv werden möchte, kann am Kletterturm der Bergwacht seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen oder an einem Erste-Hilfe-Training teilnehmen, um lebensrettende Handgriffe zu lernen und aufzufrischen.

Ein besonderes Highlight ist die große Ausstellung historischer und moderner Rettungsfahrzeuge, die nicht nur bewundert, sondern auch von innen besichtigt werden können. Spektakuläre Vorführungen wie die Abseilaktion der Bergwacht oder der Tauchcontainer der Wasserwacht lassen die Besucher hautnah erleben, was Rettung in Extremsituationen bedeutet. Auch die beliebten Einsätze der Rettungshundestaffel und realitätsnahe Simulationen durch den Rettungsdienst machen die Arbeit des Roten Kreuzes anschaulich und greifbar.

Auf der Bühne am Marienplatz wird es ganztägig ein buntes Programm mit musikalischer Unterhaltung, Interviews und Präsentationen geben. Zudem stehen zahlreiche Informationsstände bereit, an denen sich Interessierte über die breite Palette an sozialen Angeboten des Münchner Roten Kreuzes informieren können – darunter Kindertageseinrichtungen, Seniorenzentren, Beratungsstellen, der Hausnotruf oder der „Essen auf Rädern“-Dienst.

Auch für die jüngsten Besucher ist bestens gesorgt: Das Jugendrotkreuz bietet fantasievolles Kinderschminken an, während sich Jugendliche und junge Erwachsene über Möglichkeiten für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), ein Praktikum oder eine Ausbildung beim Roten Kreuz informieren können. Wer sich für ein ehrenamtliches Engagement interessiert, findet ebenfalls kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vor Ort.

Ergänzt wird das Angebot durch Gesundheits-Services wie Blutzucker- und Blutdruckmessungen durch die Bereitschaften des Roten Kreuzes – eine Gelegenheit, sich schnell und unkompliziert einen Überblick über die eigene Gesundheit zu verschaffen.

Mit diesem Fest möchte das Münchner Rote Kreuz nicht nur auf seine beeindruckende Geschichte zurückblicken, sondern vor allem Danke sagen: den haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, den Unterstützerinnen und Unterstützern – und natürlich der Münchner Bevölkerung, ohne die dieses Engagement seit eineinhalb Jahrhunderten nicht möglich wäre.

Kommen Sie vorbei, feiern Sie mit – und erleben Sie einen Tag voller Einblicke, Begegnungen und Menschlichkeit.

Datum: Freitag, 10. Mai 2025

Uhrzeit: 10:00 bis 17:00 Uhr

Ort: Marienplatz, München

️ Eintritt frei