Aktionstag “Da sein für München 2023” am 14. Oktober 2023

Zum 18. Mal zeigen die städtischen Betriebe und Behörden beim Aktionstag „Da sein für München“ am kommenden Samstag, 14. Oktober, die große Vielfalt ihrer Dienstleistungen. Die Veranstaltungsfläche erstreckt sich über den Marienplatz hinaus in die Kaufingerstraße, die Rosenstraße bis zum Rindermarkt. An 40 Pavillons präsentieren städtische Betriebe und Referate von 10 bis 17 Uhr das nahezu komplette Dienstleistungsspektrum der Stadt. Auch einige Vereine und Institutionen haben sich wieder angeschlossen. Um 12.15 Uhr spricht Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer ein Grußwort, gefolgt von der Eröffnungsrede von Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Die Stadt München erbringt rund um die Uhr grundlegende und unverzichtbare Serviceleistungen für alle Bürger*innen. Dazu gehören die Versorgung mit Trinkwasser, Strom und Gas, die ökologische Abfall- und Abwasserentsorgung oder das öffentliche Verkehrsnetz mit U-Bahn, Bus und Tram. Auch der Bau und Erhalt von Straßen, die vorbildlichen städtischen Forste, Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze sowie die vielfältigen Erziehungs- und Bildungsangebote der städtischen Kindertagesstätten, Schulen und der Volkshochschule sind Teil der Daseinsvorsorge. Ebenso zählen die hochwertigen Dienstleistungen des städtischen Klinikums, die Altenheime der Münchenstift oder der städtischen Bestattung dazu.

Die kommunalen Betriebe Münchens haben dabei stets das Gemeinwohl und die Bedürfnisse der Menschen im Auge. Sie investieren Gebühren nicht in Gewinnmargen, sondern in Qualität und in eine nachhaltige Zukunft. Beim Aktionstag „Da sein für München“ informiert beispielsweise der Abfallwirtschaftsbetrieb München über Abfallvermeidung, Mülltrennung und Recycling. Das Mobilitätsreferat gibt Einblicke in die Herausforderungen und Maßnahmen, die mit der Verkehrswende für München verbunden sind. Das Referat für Klima- und Umweltschutz informiert über sein großes Aufgabenspektrum. Außerdem können sich Interessierte zu nachhaltigem Bauen und zu Photovoltaik-Anlagen beraten lassen. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften GEWOFAG und GWG zeigen, wie sie sich für Nachhaltigkeit engagieren. Auch das Baureferat stellt Projekte aus seinem breiten Aufgabenspektrum vor, die wertvolle Beiträge zu Ressourcen- und Klimaschutz liefern, und es präsentiert seine vielfältigen Berufschancen und Ausbildungswege. Des Weiteren sind auch die MVG, der Tierpark Hellabrunn, die Münchner Stadtentwässerung oder das Gesundheitsreferat beim Daseinstag 2023 wieder vertreten. Nicht zuletzt erwartet die Gäste auch heuer ein vielfältiges Musikprogramm auf der Bühne am Marienplatz.

Das komplette Programm sowie viele weitere Informationen zum Aktionstag und zur kommunalen Daseinsvorsorge der Stadt München gibt es unter https://www.muenchen.de/daseinsvorsorge.