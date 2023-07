Aktionstag zur innerstädtischen Isar

piel, Sport und Erholung: Am Samstag, 15. Juli, lädt das Referat für Stadtplanung und Bauordnung zu einem Aktionstag auf die Erhardtstraße ein. Für einen Tag wird die Isarparallele auf Höhe des Europäischen Patentamtes zwischen der Corneliusbrücke und der Boschbrücke zum Erlebnisraum für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen. Gezeigt und erörtert werden Möglichkeiten, wie sich die Aufenthaltsqualität im innerstädtischen Isarraum verbessern lässt. So gibt es viele Mitmachaktionen und am Nachmittag eine Gesprächsrunde zu den Planungen für die innerstädtische Isar. Die Besucher*innen können im Rahmenprogramm unmittelbar die Qualitäten und Chancen dieses Isarabschnitts und den zugehörigen Stra-ßenraum erproben und erleben.

Der Aktionstag startet um 10.30 Uhr. Den ganzen Tag über gibt es kostenlose Spiel- und Sportangebote des Referats für Bildung und Sport. Zudem können auf einem Skateboard-Parkour unter professioneller Anleitung Tricks mit dem eigenen Skateboard geübt werden. Auch Tischtennis und Schach werden angeboten. Und wer mag, kann seine Picknickdecke oder einen Liegestuhl mitbringen und im Schatten der großen Bäume etwas trinken oder essen. Partner ist das Europäische Patentamt, das mit mehreren Programmpunkten den Aktionstag unterstützt.

Das Programm im Überblick

-11 Uhr: Führung zu den Kunstinstallationen im Außenbereich des Europäischen Patentamtes

-12 Uhr: Konzert des Patentorchesters

-14 Uhr: moderierte Gesprächsrunde zur Isar-Rahmenplanung

-ab 15.30 Uhr: DJ-Bike

-16 Uhr: Führung zu den Kunstinstallationen im Außenbereich des Europäischen Patentamtes

-17 Uhr: Pop-up-Yoga (bitte eigene Yogamatte mitbringen)

Außerdem gibt es den ganzen Tag über einen kostenpflichtigen Radlreparaturservice. Alle anderen Programmpunkte sind kostenlos und barrierefrei zugänglich. Bei sehr schlechtem Wetter wird der Aktionstag auf Samstag, 7. Oktober, verschoben.

Die Erhardtstraße ist den ganzen Samstag über bis etwa 22 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert.

Zum Hintergrund

Die Isar ist einer der prägendsten und beliebtesten Orte in München. Der einzigartige Landschaftsraum wird seit jeher als Freizeittreffpunkt, Erholungs- und Naturerlebnisort intensiv genutzt. Gleichzeitig ist die Isar ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen und hat einen großen Einfluss auf das Stadtklima. Die Vielzahl unterschiedlicher Ansprüche, Potenziale und Wünsche um die innerstädtische Isar wurden von Vertreter*innen verschiedener Fachstellen, Institutionen und Vereinen sowie der Stadtpolitik diskutiert und schließlich 2015 in einer Rahmenplanung festgehalten. Darin wurden insbesondere Ziele und Vorschläge für den Erhalt und die Entwicklung des etwa zwei Kilometer langes Isarabschnitts vereinbart – beispielsweise Promenaden, Brücken, Zugänge zum Wasser, mögliche Orte für Gastronomie und Veranstaltungen, aber auch Naturschutzbelange. Im Rahmen der sogenannten Flussrunde werden seitdem die Maßnahmen des Isar-Rahmenplans weiterentwickelt und abgestimmt.

Aktuelle Informationen zur innerstädtischen Isar unter stadt.muenchen.de/ infos/gruenplanung-sonderplanungen