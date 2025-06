Aktionswochen Nachhaltigkeit in Kinder- und Jugendtreffs vom 3. – 12. Juni 2025

Aktionswochen „17 Schritte für Dich, für mich, für alle!”



Was sind eigentlich die SDGs, die UN-Nachhaltigkeitsziele? Wie hängen Klima(wandel) und Armut zusammen? Wieso ist es so wichtig, die Ziele zu erreichen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich zahlreiche Freizeitstätten des Kreisjugendring München-Stadt (KJR) in ihren Aktionswochen „17 Schritte für Dich, für mich, für alle!”

Denn laut dem Bericht der Vereinten Nationen zur Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDG) für das Jahr 2024 befinden sich nur gut 17 Prozent aller beteiligten Nationen auf einem guten Weg, die gesetzten Ziele bis 2030 zu erreichen. Finnland steht hier an der Spitze der Bemühungen, gefolgt von Schweden, Dänemark, Deutschland und Österreich. Bei der Hälfte sind die Fortschritte minimal oder mäßig, und bei mehr als einem Drittel gibt es Stillstand oder sogar Rückschritte. Doch selbst Deutschland mit seinem vierten Platz bleibt in mehreren Schlüsselbereichen hinter den Zielen zurück, darunter bei verantwortungsvoller Produktion und Konsum.

Deshalb laden zahlreiche Kinder- und Jugendtreffs des KJR ein, sich mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN, den sogenannten SDGs, auseinanderzusetzen. Dabei geht es um Klima, Armut, Plastik und jede Menge DIY-Angebote.

Zwei Wochen lang stehen in den KJR-Freizeitstätten in ganz München spannende Angebote zu den Nachhaltigkeitszielen auf dem Programm, immer kostenlos und meist ohne Anmeldung.

Der Jugendtreff Neuaubing (Wiesentfelser Str. 57) lädt zur Ramadama-Aktion im Stadtteil ein, die Jugendliche für Mülltrennung gewinnen will und ihnen ein kleines Dankeschön für die Teilnahme verspricht. Nicht mehr benötigte Bücher, Spielsachen und andere Gegenstände werden aussortiert und in eine “Zu-verschenken-Box” für den Stadtteil gepackt, außerdem gibt es ein Quiz rund um nachhaltiges Einkaufen.

Eine Woche lang „Food for free“ heißt es im Freizeittreff Au (Kegelhof 8) von Dienstag, 3. bis Freitag, 6. Juni. In Kooperation mit Foodsaving and more e.V. gibt es gratis Lebensmittel für alle. Passend zum Thema zeigt die Freizeitstätte eine Ausstellung zu den 17 Klimazielen sowie zu Klima und Armut, abgerundet durch ein Nachhaltigkeits-Quiz geplant.

Für alle Quiz-Fans bietet auch der Jugendtreff Cosimapark (Englschalkinger Str. 185) am Dienstag, 3. und Mittwoch, 4. Juni Rätselraten rund um das Thema Klima an, außerdem saisonale DIY-Marmeladen-Workshops im Rahmen der Jungen*- und Mädchen*-Aktionen.

Das Gleis 24 – Ernas Jugendkulturcafé (Erna-Eckstein-Str. 24) bietet jeweils von 14 bis 18 Uhr drei spannende Workshops statt: am Mittwoch, 4. Juni werden aus alten Stoffresten neue Klamotten gezaubert. Am Donnerstag, 12. Juni können alle Interessierten ihre eigenen Seifen herstellen und am Freitag, 13. Juni ein Insektenhotel bauen. Eine Anmeldung ist nur für das Insektenhotel erforderlich, einfach telefonisch unter 089 / 82 08 98 16, per E-Mail an gleis24@kjr-m.de oder auch persönlich vor Ort, die Angebote sind für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren gedacht.

Die Oase Neuhausen (Hanebergstraße 14) bietet am Dienstag, 10. Juni von 15 bis 18 Uhr einen Fahrrad-Reparatur-Workshop für Schulkinder und junge Erwachsene bis 27 Jahre an.

Das Kinderhaus Harthof (Wegener Str. 7) lädt am Donnerstag, 5. Juni von 15 bis 18 Uhr zur Aktion Plastik – nein danke! ein. Geforscht wird zum Thema Plastik und obendrein noch eigene Seife hergestellt. Am darauffolgenden Mittwoch, 11. Juni folgt die PrimaKlimaKüche, in der saisonal und regional gekocht wird. Beide Angebote richten sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren.

In der ersten Pfingstferienwoche ist auch der Kindertreff Wolkerweg (Wolkerweg 15a) bei den Nachhaltigkeits-Aktionswochen dabei. Am Dienstag, 10. Juni gibt es im Offenen Treff ein Quiz zu bekannten Firmen und Marken, mit dem Kinder viel Neues über Umweltschutz erfahren. Am Mittwoch, 11. Juni steigt die Spielzeug-Tauschparty, bei der eigene Spielsachen gegen „neue“ getauscht werden können. Wer nicht gleich etwas Passendes – oder eine*n Abnehmer*in für die eigenen Dinge findet – kann künftig das Tauschregal nutzen, das an diesem Tag im Gruppenraum eingeweiht wird. Am Donnerstag, 12. Juni brechen die Kids zum Clean-Up in Hadern auf, bei dem als Abschluss und Dankeschön ein gemeinsames Pizzaessen steht. Außerdem geht es am Donnerstag zu einem gemeinsamen Ausflug auf dem Programm, nur hierfür ist vorab eine Anmeldung per Telefon (089 / 70 17 17) oder E-Mail (wolkerweg@kjr-m.de) notwendig. Alle Angebote finden im Offenen Treff von 10 bis 16 Uhr für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren statt.

„Wir wollen mit unseren Aktionswochen Kinder und Jugendliche für die globale Idee der SDGs gewinnen“, erklärt Julia Traxel, die Nachhaltigkeitsbeauftragte des Kreisjugendring München-Stadt, das Ziel. „Wir möchten sie einladen, Neues auszuprobieren und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind, wenn sie sich für Gerechtigkeit oder für das Klima einsetzen. Bei den vielen verschiedenen Aktionen in den Freizeitstätten können die Kinder und Jugendlichen Nachhaltigkeit mit viel Spaß erleben und entdecken.“

Allerdings hat Traxel nicht nur die junge Generation im Blick. Daher bietet sie für die gut 60 Beschäftigten der KJR-Geschäftsstelle (Paul-Heyse-Str. 22) ein „Learn at Lunch“ an. Am 5. und 6. Juni können ihre Kolleg*innen in der Mittagspause versuchen, Fragen zu den 17 SDGs richtig zu beantworten und gleichzeitig ihr selbst mitgebrachtes Mittagessen genießen.