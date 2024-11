Aktiv durch den Winter in Oberbayern: Sportliche Highlights und Outdoor-Erlebnisse

Oberbayern präsentiert sich im Winter als Traumziel für alle, die Natur, Sport und Abenteuer lieben. Ob gemütliche Winterwanderungen, Sport-Events oder Outdoor-Erlebnisse vor der Haustür – Familien und Outdoor-Fans finden eine breite Palette an Aktivitäten.

Eine Skitour übers Lattengebirge verspricht alpine Erlebnisse vom Feinsten. Nach einer Auffahrt mit der Predigtstuhlbahn führt die Route durch das Lattengebirge bis zum höchsten Gipfel, dem Karkopf – eine lohnende Herausforderung für geübte Skitourengeher. Wer es kreativer angehen will, kann mit dem Outdoor Center Baumgarten ein Iglu bauen . Diese etwa fünfstündige Aktivität fordert Teamarbeit und bietet ein außergewöhnliches Erlebnis, das von erfahrenen Guides begleitet wird.

Am Blomberg bei Bad Tölz laden drei Winterrodelbahnen zu Spaß für alle Könnerstufen ein, von leicht bis schwer. Gesundheitsbewusste Besucher können im Tölzer Land das Heilklimawandern auf Winterwegen erleben: Die Kombination aus frischer Luft, sanfter Bewegung und entspannender Umgebung macht das Wandern hier besonders wohltuend.

Einzigartige Events und Mikro-Abenteuer

Der Eishockeyverein TEV Miesbach sorgt mit seinen Spielen für spektakuläre Unterhaltung und begeistert auch Zuschauer, die sonst keine Eishockey-Fans sind. Im November, Dezember und Januar finden die Spiele der Bayernliga statt. Noch mehr Nervenkitzel verspricht die Biathlon Skischule Tegernsee : Hier dürfen Gäste in den Sport hineinschnuppern – Skilanglauf und Schießen mit originalen Biathlon-Lasergewehren bieten eine einzigartige Erfahrung, die Spaß und sportliche Herausforderung verbindet.

Die oberbayerischen Gewässer laden im Winter zu einer Erfrischung der anderen Art ein: Das Eisbaden erfreut sich aufgrund seiner gesundheitsfördernden Wirkung immer größerer Beliebtheit. Romantisch wird es am Thumsee , wo Paare das Mikro-Abenteuer Eisbaden entdecken können – eine frostige, aber unvergessliche Erfahrung. Highlight für alle Wassersportbegeisterten ist Europas größtes Winterschwimmen , das am 25. Januar 2025 in Neuburg an der Donau stattfindet. Rund 2.000 Schwimmer:innen aus ganz Europa stürzen sich in die eisigen Fluten.

In der Woche vom 19. bis 26. Januar 2025 steht Bayrischzell ganz im Zeichen des Langlaufs ! Wer in diesem Zeitraum die Herausforderung annimmt und seine Karte an den fünf äußeren Stempelstationen der Loipen rund um Bayrischzell entwertet, kann sich auf eine besondere Belohnung freuen: Ein exklusives Geschenkset wartet zur Abholung in der Sportalm oder in der Tourist-Info Bayrischzell.

Die Schönheit der Chiemgauer Alpen können Sportbegeisterte bei der Winteredition des MOUNTAINMAN in Reit im Winkl erleben. Vom Langlaufzentrum starten vier atemberaubende Trails, die per Trailrun, Winterwanderung oder Schneeschuhtour erkundet werden. Die anspruchsvollen Strecken führen auf Schnee, über Hügel und sogar eine kleine Skipiste hinauf – eine echte Herausforderung, aber landschaftlich grandios! Wer es etwas gemütlicher mag, sollte sich „ Prien on Ice “ nicht entgehen lassen: Ab Donnerstag, 28. November 2024 kann man nicht nur spektakuläre Vorführungen auf dem Kunsteis bestaunen, sondern auch selbst auf der Kunsteisfläche „Gesundheitswelt Chiemgau Arena“ am Wendelsteinpark unter freiem Himmel seine Pirouetten drehen.

Nicht verpassen: Den einzigartigen Liachterlweg in Burghausen am ersten Adventswochenende (30.11.2024). Begleitet von weihnachtlichen Melodien, die sanft über den See tönen, spiegelt sich die weltlängste Burg golden leuchtend im Wasser. Der malerische Familienspaziergang rund um den Wöhrsee und am Bergerhofgelände bietet mit Märchenerzählern und weihnachtlicher Musik bezaubernde Momente für Kinder und Erwachsene.

Ein winterliches Sport-Event mit Weltklasse: Zum zweiten Mal kommen die Skibob-Weltmeisterschaften nach Lenggries : Vom 19. bis 23. Februar 2025 jagen rund 100 Athleten aus aller Welt auf ihren Hightech-Skibobs den Weltcuphang in Lenggries hinab. Fans der alternativen Wintersport-Spielart können während der WM nicht nur zuschauen, sondern sie dürfen selbst den Lenker in die Hand und den Bob zwischen die Beine nehmen: Die Skischule Michi Gerg in Lenggries bietet jeden Samstag kostenlose Schnupperkurse an. Zudem ist die Skischule der Stützpunkt des Bayerischen Skibobverbandes.

Oberbayerns Natur pur auf Winterwegen

Der Pfaffenwinkler Milchweg bietet auch im Winter einen herrlichen Spaziergang, bei dem die idyllische Landschaft und die Schönegger Käsealm, die am Startpunkt liegt, zum Verweilen einladen. Auch der barrierefreie Wald-Idyll-Pfad in Bayerisch Gmain garantiert Familien und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen einen unbeschwerten Naturgenuss, ergänzt durch Infotafeln und kleine Überraschungen am Wegesrand. Der Wald-Idyll-Pfad ist ein abwechslungsreicher Rundweg, ideal für große und kleine Wanderfreunde. Auch im Winter ist der Weg geräumt und barrierefrei begehbar.