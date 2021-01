Aktuelle Lage im bayerischen Gastgewerbe – Umfrageergebnisse des Gastgewerbes

Drei Viertelder Befragten sehen sich in ihrerExistenz gefährdet, ein knappes Viertel zieht konkret eine Betriebsaufgabe in Erwägung/ Inselkammer: „Zugesicherte Hilfen müssen schnell und in vollem Umfang ankommen“, „Wir brauchen einen Sonderfonds für Härtefälle“/ Geppert:„Wir erwarten Planbarkeit und Verlässlichkeit politischer Entscheidungen“, „Der EU-Beihilferahmen muss erweitert werden, um größere Betriebe und verbundene Unternehmen rettenzu können“

So viele, wie nie zuvor: Drei Viertel(74,3%)allerbefragten Hoteliers und Gastronomen sehen laut einer aktuellen Umfrage ihren Betrieb durch die Corona-Krise in seiner Existenz gefährdet und ein knappes Viertel(24,0%) ziehttrotz ausgesetzter Insolvenzantragspflichtbereits konkret eine Betriebsaufgabe in Erwägung – das ist das Ergebnis einer aktuellen Befragung des Bayerischen Hotel-und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern, an der 1.380 gastgewerbliche Unternehmerim gesamten Freistaatteilgenommen haben.„Wir versuchen nach wie vor mit aller Kraft die Pandemie zu überstehen und mit Zuversicht in das zweite Corona-Jahr zu schauen“, beschreibt DEHOGA Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer die Situation, „angesichts der Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar nimmt allerdings in weiten Teilen des Gastgewerbes die Verzweiflung und auch die Existenzangst überhand.“

„Der Lockdown kann nicht ewig ohne eine echte Perspektive verlängert werden“, ergänzt DEHOGA Bayern Landesgeschäftsführer Dr. Thomas Geppert, „wir erwarten Planbarkeit und Verlässlichkeit politischer Entscheidungen.“„Eindeutig zugesagte Hilfen müssen schnell und in vollem Umfang ankommen“, mahnt Inselkammer, „Kürzungen politisch zugesagterHilfen durch nachträgliche Änderungen sind völlig inakzeptabel. Hierdurchwirddas Vertrauen in die politische Führungund derenCorona-Strategie zerstört.“

Geppert verweistauf weiteren politischen Handlungsbedarf: „Größere Betriebe oder verbundene Unternehmen könnenbeispielsweiseaktuell nur einen Antrag bis zur beihilferechtlich zulässigen Höchstgrenze stellen. Das geht nicht. Der EU-Beihilferahmen muss ausgesetzt oder zumindest deutlich von einer auf 5 Millionen erhöht werden. Die in Zeiten wirtschaftlichen Wohlstandes gesetzten Obergrenzen können nicht Maßstab inmitten derschlimmstenKrise seit Ende des Zweiten Weltkrieges sein.“ „Zudem brauchen wir einen bayerischenSonderfonds für Härtefälle, die unverschuldet in Not geraten sind und bislang durch jegliches Raster fallen“, fügt Inselkammer hinzu, „denn ohne finanzielle Hilfen können Arbeitsplätze und Strukturen nicht erhalten werden.“

Mit Blick auf das Ende des LockdownsmeintInselkammer: „Das Gastgewerbe muss bei Lockerungen der jetzt nochmals verlängerten Maßnahmen von Anfang an dabei sein. Pandemiebekämpfung und ein offenes Gastgewerbe mit Hygienekonzepten stehen nicht im Widerspruch. Wir sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems.“Geppert fügt hinzu: „Durchstarten kanndas Gastgewerbenur mit einem reduzierten Umsatzsteuersatz. Der muss entfristet werden und Getränke einschließen.“