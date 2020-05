Aktueller Stand der Wiedereröffnungen im Kulturbereich

Bereits letzte Woche konnten die städtischen Museen unter Hygieneauflagen wieder öffnen. Auch die Münchner Stadtbibliothek war an fünf Standorten erfolgreich in den Publikumsbetrieb gestartet und weitet ihn nun auf fast alle Filialen aus. Die kommunalen Theater haben aufgrund ihrer individuell unterschiedlichen Situationen verschiedene Vorgehensweisen entwickelt. Bei den Münchner Philharmonikern mussten alle Abokonzerte bis zum Ende der Saison 2019/2020 abgesagt werden. Die Münchner Volkshochschule strebt die Wiederaufnahme des Kursbetriebs zum 1. Juli an. Alle Infos werden unter www.muenchen.de/kultur-aktuell laufend aktualisiert.

Kulturreferent Anton Biebl: „Wir müssen für jeden Bereich sorgfältig und mit größtmöglicher Flexibilität entscheiden. Dabei sind die kulturellen Bedürfnisse mit dem Schutz der Gesundheit in Einklang zu bringen. Während der Schließungsverfügungen hatten wir unsere digitalen Angebote deutlich erweitert, um für das Publikum da zu sein. Nun haben wir auf Basis von Hygienekonzepten in Teilen wieder geöffnet oder können zumindest unter Auflagen weiterproben. Ich bin zuversichtlich, dass wir neue Formen und passende Situationen für die Zeit ‚mit Corona‘ entwickeln können“.

Städtische Museen und Kunsträume

Von Dienstag bis Sonntag geöffnet sind alle städtischen Museen und das NS-Dokumentationszentrum. Im Einzelnen:

– Jüdisches Museum München

– Lenbachhaus

– Münchner Stadtmuseum (ohne Kinobetrieb im Filmmuseum – derzeit untersagt)

– Museum Villa Stuck

– NS-Dokumentationszentrum München

– Valentin-Karlstadt-Musäum

Es gilt die Einhaltung der Abstandsregeln, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist erforderlich. Die Museen haben Hygienevorkehrungen getroffen.

Unter https://t1p.de/Kultur-Aktuelles sind alle Infos zu den aktuellen Ausstellungen abrufbar.

Die städtischen Kunsträume öffnen ihre Ausstellungen unter denselben Auflagen wie folgt:

– ab Mittwoch, 20. Mai: Artothek & Bildersaal, Lothringer 13 Halle – ab Freitag, 22. Mai: Rathausgalerie

– ab Samstag, 23. Juni: Kunstarkaden

Die Ausstellung im MaximiliansForum ist jederzeit von außen einsehbar.

Münchner Stadtbibliothek

Ab morgen, 19. Mai, ist wieder fast das komplette Bibliotheksnetz für Besuche geöffnet. Ausgenommen sind wegen baulicher Maßnahmen lediglich die Außenstellen in Ramersdorf, Bogenhausen und Neuaubing. An allen geöffneten Standorten ist die Rückgabe, Ausleihe und Vorbestellung von Medien möglich. Auch zentrale Dienstleistungen wie Anmeldung, Verlängerung von Bibliotheksausweisen, Zahlung und – eingeschränkt – Beratung werden angeboten. Die Rückgabefrist aller vor der Schließung ausgeliehenen Medien endet erst am 13. Juni.

Die Monacensia im Hildebrandhaus ist bereits seit heute wieder zugänglich mit Bibliothek, Literaturarchiv und Ausstellungsbereich.

Es gilt überall die Einhaltung der Abstandsregeln, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist erforderlich. Die Münchner Stadtbibliothek hat Hygienevorkehrungen getroffen.

Städtische Theater

Die städtischen Theater dürfen heute unter Hygieneauflagen den Probenbetrieb wieder aufnehmen und können begonnene Stücke weiter inszenieren. Aufführungstermine stehen jedoch noch nicht fest.

An den Münchner Kammerspielen werden die unterbrochenen Proben für „Wunder“ von Enis Maci und „Oracle“ von Susanne Kennedy und Markus Selg fortgesetzt. Außerdem werden verschiedene Szenarien geplant, wie sich das Team um den Intendanten Matthias Lilienthal nach fünf Jahren vom Publikum verabschieden kann. Der Intendanzwechsel auf Barbara Mundel und ihr Team zur Spielzeit 2020/2021 wird parallel vorbereitet. In der Schauburg probt Intendantin Andrea Gronemeyer für die Premiere von „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“.

Im Münchner Volkstheater wurde die Spielzeitpause vorverlegt, um früher in die Saison 2020/2021 starten zu können. Ab Mitte Juni werden neue Formate und Stücke geprobt, die bereits ab August Open Air und im Theater zu sehen sein sollen.

Das Deutsche Theater kann voraussichtlich erst wieder ab Herbst Produktionen nach München einladen.

Der konkrete Beginn des Spielbetriebs aller Theater hängt von den weiteren Entscheidungen des Freistaats zu den coronabedingten Einschränkungen von Veranstaltungen ab. Noch bis Freitag, 29. Mai, sind öffentliche Aufführungen untersagt.

Münchner Philharmoniker

Die Münchner Philharmoniker mussten alle Abo-Konzerte bis zum Ende der Saison 2019/2020 absagen. Für Veranstaltungen dieser Größenordnung mit 2.000 Personen in der Philharmonie im Gasteig ist derzeit keine Genehmigung absehbar. Das städtische Orchester wird – sobald es erlaubt und möglich ist – mit Konzerten in kleinerem Rahmen und mit reduziertem Publikum auf die Bühne zurückkehren.

Die Entscheidung über das Freiluftkonzert „Klassik am Odeonsplatz“ steht noch aus.

Münchner Volkshochschule

Die Münchner Volkshochschule darf derzeit nur Kurse zur Erlangung von Schulabschlüssen fortsetzen. Alle anderen Kurse wurden bis 30. Juni abgesagt, die Teilnahmegebühren werden rückerstattet. Zum 1. Juli wird ein Neustart vorbereitet, vorbehaltlich der rechtzeitigen Rücknahme der Schließungsverfügung durch den Freistaat, die derzeit noch bis Freitag, 29. Mai gilt. Die Umplanung des Programms unter Berücksichtigung eines Hygienekonzepts ist bereits in vollem Gange. Erforderlich sind unter anderem Verkleinerungen der Kursgrößen und veränderte Raumbelegungen.