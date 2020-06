Alarmstufe Rot für Müchens Kultur: Gasteig setzt Zeichen in der Night of Light

Mit einer Lichtaktion in der Nacht des 22. Juni machen der Gasteig und andere Institutionen auf die Gefährdung vieler Kulturakteure aufmerksam.

Die coronabedingten Einschränkungen seit Mitte März und Absagen zahlreicher Kulturveranstaltungen bringen Spielorte und Akteure in existenzielle Schwierigkeiten. Mit einer Lichtaktion will der Bereich Veranstaltungstechnik jetzt ein Zeichen setzen: In der deutschlandweiten „Night of Light“ am 22. Juni werden auch in München verschiedene Veranstaltungsorte rot leuchten, darunter der Gasteig, das Münchner Stadtmuseum, die Schauburg, die Pasinger Fabrik und das Kulturzentrum Giesinger Bahnhof. Auch der Olympiaturm wird beleuchtet. Die Lichtaktion beginnt mit Einbruch der Dämmerung und dauert bis frühmorgens.

„Münchens Strahlkraft speist sich nicht zuletzt aus seinem vielfältigen kulturellen Angebot. Dieses ist jedoch in großer Gefahr – wie kaum ein anderer Bereich musste und muss die Kultur aufgrund der Pandemie große Einbußen hinnehmen. Mit unserer Teilnahme an der Night Of Light setzen wir ein Zeichen der Solidarität mit existenziell bedrohten kulturellen Institutionen und Künstlern und zeigen: Wir sind da, wir wollen Kultur machen und es ist dank fundierter Hygienekonzepte auch möglich“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner.

Mehr Informationen zur Aktion unter www.night-of-light.de.