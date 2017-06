Alice Cooper enthüllt „Paranoiac Personality“ – Digitale Album Preorder ab sofort!

Der legendäre Schock-Rocker Alice Cooper enthüllt heute „Paranoiac Personality“, die erste Single aus dem kommenden Studioalbum „Paranormal“. Produziert und gemeinsam mit seinem langjährigem musikalischen Partner Bob Ezrin in Nashville aufgenommen, ist der Song unverkennbar und trotzdem unvergleichbar, einfach „typisch Alice Cooper“.



Am Donnerstagmorgen, d. 8 Juni, wurde der Song erstmals auf BBC Radio 2 in „The Chris Evans Breakfast Show“ sowie im Anschluss in Alice Coopers eigener Radioshow „Nights With Alice Cooper“ vorgestellt. „Paranoiac Personality“ ist ab sofort als digitaler Download und Stream erhältlich.

Das digitale Single-Bundle enthält zusätzlich eine ganz besondere Liveversion des Klassikers „I’m Eighteen“ – 2015 live in Dallas aufgenommen und gemeinsam mit der Originalbesetzung der Alice Cooper-Band performt. Zusätzlich erscheint diesen Juli eine streng limitierte, weiße Collector’s 7″ Vinyl von „Paranoiac Personality“.

iTunes: http://smarturl.it/AC_Paranoiac_iTunes

Spotify: http://smarturl.it/AC_Paranoiac_Spotify

Deezer: http://smarturl.it/AC_Paranoiac_Deezer

„Paranoiac Personality“ ist auf dem neuen Studioalbum „Paranormal“ von Alice Cooper zu finden, sein erstes seit 6 Jahren, und erscheint am 28. Juli 2017 weltweit bei earMUSIC. Ab sofort ist es als digitale Preorder erhältlich. Physisch erscheint es als 2CD Digipak, 2LP+Bonus CD (inkl. der Livesongs) sowie als Limited Box Set (2CD Digipak+T-Shirt in Größe XL).

Das Album überrascht mit Gästen wie ZZ Top-Gitarrist Billy Gibbons, U2-Drummer Larry Mullen und Deep Purple-Bassist Roger Glover. Die wahrscheinlich größte Überraschung auf „Paranormal“ ist allerdings die historische Mini-Reunion der Original Alice Cooper-Band auf einer ganz besonderen Bonus-CD. Bestehend aus zwei brandneuen Studiosong, die gemeinsam mit den ehemaligen Bandkollegen – Gitarrist Michael Bruce, Bassist Dennis Dunaway und Drummer Neal Smith – aufgenommen und geschrieben wurden, enthält die Bonus CD 6 mörderisch gute Live-Versionen von The Coop’s Greatest Hits. Darunter „No More Mr. Nice Guy“, „Billion Dollar Babies“ und „School’s Out“ – aufgenommen 2016 in Columbus, Ohio und gemeinsam mit der aktuellen Alice Cooper-Besetzung performt.

“PARANORMAL” TRACKLIST

01. Paranormal

02. Dead Flies

03. Fireball

04. Paranoiac Personality

05. Fallen In Love

06. Dynamite Road

07. Private Public Breakdown

08. Holy Water

09. Rats

10. The Sound Of A



Bonus CD

Brandneue Songs mit der Original Alice Cooper-Band



01. Genuine American Girl

02. You And All Of Your Friends

Live in Columbus-Aufnahmen mit der aktuellen Alice Cooper-Band

03. No More Mr. Nice Guy

04. Under My Wheels

05. Billion Dollar Babies

06. Feed My Frankenstein

07. Only Woman Bleed

08. School’s Out

Album preorder:

iTunes: http://smarturl.it/AC_Paranormal_iTunes

Amazon: http://smarturl.it/AC_Paranormal_CD (2CD), http://smarturl.it/AC_Paranormal_Box (Box Set), http://smarturl.it/AC_Paranormal_LP (2LP)

“PARANOIAC PERSONALITY” TRACKLIST

01. Paranoiac Personality

Live in Dallas mit der Original Alice Cooper-Band

02. I’m Eighteen (Live)