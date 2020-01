Alicia Keys: Alicia – The World Tour am 20.06.2020 in der Olympiahalle München

Alicia Keys, Musik-Ikone und 15-fache GRAMMY-Gewinnerin, kündigte heute mit ALICIA – THE WORLD TOUR ihre langersehnte Rückkehr auf die Bühne an. Keys wird ihre weltweiten Hits in die berühmtesten Konzertstätten Nordamerikas und Europas bringen, darunter auch eine Show in der legendären Radio City Music Hall in ihrer Heimatstadt New York City. Auf der von Live Nation produzierten Tour macht Alicia Keys im Juni und Juli auch Halt in Hamburg, Berlin, München, Köln, Mannheim und Zürich.

Bereits gestern kündigte die Sängerin, Songwriterin und Produzentin ihr neues Album ALICIA für den 20. März an und gab den Fans einen Einblick in das beeindruckende Artwork. Das Album kann ab Freitag, 24. Januar vorbestellt werden.

Mit der Veröffentlichung der neuen Album-Single „Underdog“ konnte Alicia Keys Anfang des Monats Kritiker und Fans überzeugen: „Ein Juwel des Pop-Soul, gepaart mit sanfter Euphorie“ – Clash.

Die zuvor erschienenen Singles „Time Machine“ und „Show Me Love“ brachten Keys die elfte Nummer-1-Single in den Billboard Adult R&B Songs Airplay Charts.

Auf ihrer Welttournee wird die New Yorkerin neben ihren neuen Songs natürlich auch Klassiker und Hits wie „No One“, „If I Ain’t Got You” und „Girl On Fire“ performen. Die Fans können sich auf ein besonderes multimediales, künstlerisches Erlebnis freuen. Jede Show wird ein einzigartiges Fest der Liebe und des Lebens, gefüllt mit einer Energie, die es nur bei Live-Musik zu erleben gibt.

Am Sonntag, 26. Januar, wird Keys die Grammy Awards in Los Angeles moderieren, ihr Buch „More Myself“ erscheint am 31. März.

Tickets für ALICIA – THE WORLD TOUR gibt es ab Montag, 27. Januar, 10 Uhr auf livenation.de.

Live Nation Presents

ALICIA KEYS

ALICIA – THE WORLD TOUR

So. 14.06.2020 Hamburg Barclaycard Arena

Fr. 19.06.2020 Berlin Mercedes-Benz Arena

Sa. 20.06.2020 München Olympiahalle

Di. 14.07.2020 Köln LANXESS arena

Fr. 17.07.2020 Mannheim SAP Arena

Sa. 18.07.2020 Zürich Hallenstadion *

Samsung Prio Tickets:

nur für Deutschland

Do., 23.01.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 48 Stunden)

www.samsung.com/de/members/priotickets

MagentaMusik Prio Tickets in Kooperation mit Samsung:

nur für Deutschland

Do., 23.01.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 48 Stunden)

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

nur für Deutschland

Sa., 25.01.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 48 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

* Raiffeisen Pre-Sale:

nur für die Schweiz

Do., 23.01.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 48 Stunden)

www.raiffeisen.ch/memberplus

* inOne Moments Priority-Ticketing:

nur für die Schweiz

Do., 23.01.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 48 Stunden)

www.swisscom.ch/moments

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Mo., 27.01.2020, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist/alicia-keys-tickets

DEUTSCHLAND:

www.ticketmaster.de

www.eventim.de