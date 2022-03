„All Are United“ – Allianz startet Spendenaktion für ukrainische Frauen im Zuge des ersten Spiels der FCB-Frauen in der Allianz Arena

Am 22. März treffen in der Königsklasse der FC Bayern München und Paris St. Germain aufeinander. Es ist das erste Fußball-Match der FC Bayern Frauen, das in der Allianz Arena ausgetragen wird – ein Meilenstein für die Spielerinnen und den Verein. Dieser besondere Anlass steht für die Allianz ganz im Zeichen von „All Are United“. Die Botschaft spiegelt dabei nicht nur die Werte der Allianz wider, sondern soll zugleich die große Aufmerksamkeit auf dieser historischen Partie nutzen, um den Fokus der Öffentlichkeit auch auf die schwierige Situation der Menschen in der Ukraine und speziell die der geflohenen Frauen und Mädchen zu lenken.

Die Allianz sieht in diesem Spiel einen wichtigen Schritt, um die Rolle von Frauen im Fußball und Sport zu stärken. Bereits seit 2013 ist die Allianz dezidierter Partner der Frauenmannschaft des FC Bayern München, die 2020/21 die Deutsche Meisterschaft der Frauenbundesliga gewann. Zudem ist die Allianz Namingright-Partner der Allianz FC Bayern Akademie und der Allianz Explorer Jugendcamps und unterstützt somit auf vielfältige Weise die Diversität innerhalb des FC Bayern München.

Zur Stadionpremiere – und für eventuell folgende Spiele in der Königsklasse – werden die Trikots der Spielerinnen des FC Bayern München anstelle des Allianz-Schriftzugs mit der Botschaft „All Are United“ bedruckt. Die Social-Media-Kanäle der Allianz und des Allianz Partners FC Bayern München informieren über die Aktion.

Das Geld aus der Spendenkampagne geht direkt an UN Women Deutschland. Frauen und Mädchen müssen aus ihren Häusern fliehen und sich von ihren Angehörigen trennen. Diejenigen, die geblieben sind, leisten unter schwierigsten Umständen humanitäre Hilfe. UN Women Deutschland ist an der Seite der Menschenrechtsverteidigerinnen und Aktivistinnen, die sich mit ihren Forderungen nach Frieden Gehör verschaffen. Weitere Infos hierzu finden sich unter https://www.unwomen.de/helfen/hilfe-fuer-frauen-und-maedchen-in-der-ukraine.html

Die Allianz setzt sich über die aktuelle Spendenaktion hinaus auf verschiedenen Wegen für die vom Ukraine-Krieg betroffenen Menschen ein. So stellte die Allianz 10 Millionen Euro zur Unterstützung humanitärer Maßnahmen angesichts des Einmarsches in der Ukraine sowie bis zu 2,5 Millionen Euro zur Verdoppelung von Spenden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit. Darüber hinaus unterstützt die Allianz Menschen aus der Ukraine und deren Helfer mit einem umfassenden Paket an Hilfsangeboten, z. B. in Hinblick auf KfZ-, Privat-Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherungen.

Weitere Informationen zum Ukraine-Engagement der Allianz: www.allianz.de/ukraine-unterstuetzung/