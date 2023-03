Allach: Auslaufender Dieselkraftstoff verursacht Gewässerverunreinigung in der Würm

Am Donnerstag, 09.03.2023, gegen 11:40 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über den Notruf informiert, dass im Bereich Karlsfeld ein Ölfilm auf der Würm gesichtet worden sei.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 44 (Moosach) stellte vor Ort fest, dass auf einer Brücke über der Würm nahe des Hohenadelwegs Gleisarbeiten durchgeführt wurden. Dabei war eine sog. Baustellenlok im Einsatz. Aus dieser Lok war über die Brückenentwässerung Treibstoff in die Würm geraten und flussabwärts in den Würmkanal Richtung Karlsfeld abgetrieben.

Ein Team des Kommissariats 13 (u.a. Umweltdelikte) rückte unverzüglich an die Örtlichkeit aus und übernahm die Ermittlungen vor Ort. Es stellte sich heraus, dass ca. 300 Liter Dieselkraftstoff aufgrund einer Leckage an der Kraftstoffleitung der Lok ins Erdreich bzw. in die Würm ausgelaufen sind. Hinweise auf strafbare Handlungen oder das Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit haben sich nicht ergeben. Am Vorliegen eines technischen Defekts bestehen keine Zweifel.

Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die zuständigen Behörden wurden informiert. Der ausgelaufene Kraftstoff kann mit geeigneten technischen Maßnahmen abgesiebt werden.