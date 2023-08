Allach: Nach Fahrzeugbrand – Ein Tatverdächtiger stellt sich

Wie berichtet, wurde am Montag, 21.08.2023, gegen 04:00 Uhr, ein brennendes Fahrzeug auf einem Feldweg in Allach festgestellt. Der Pkw der Marke Audi war im Zeitraum von Sonntag, 20.08.2023, 20:00 Uhr, bis Montag, 21.08.2023, aus einer Fahrzeugwerkstatt in Allach entwendet worden.

Am Mittwoch, 23.08.2023, erschien ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München bei einer Polizeiinspektion und gab an, dass er für die Tat mitverantwortlich sei. Bezüglich des Falls sind noch umfangreiche Ermittlungen notwendig, insbesondere zum Ablauf der Tat.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.