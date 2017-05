Alle guten Dinge sind drei: weiterer Nachwuchs bei den Orang-Utans

Nun ist auch Orang-Utan-Dame Sitti wieder Mutter. Am 22. April hat sie ein gesundes Jungtier zur Welt gebracht. Damit gibt es im Tierpark Hellabrunn aktuell drei Orang-Utan-Jungtiere.

Während die Orang-Utan-Buben Quentin und Quinn, beide geboren im Herbst 2016, immer aufgeweckter und aktiver werden und im Alleingang die Anlage der Orang-Utans erkunden, muss man bei Sitti noch sehr genau hinsehen, um das kleine Baby zu entdecken. Zwar sitzt Sitti, die bekannt dafür ist, dass sie gerne den Kontakt zu den Besuchern sucht, nach wie vor noch oft ganz nah an der Scheibe, doch weiß sie auch, ihr kleines Baby unter ihrem dichten Fell vor neugierigen Blicken zu verstecken. Seit etwas mehr als zwei Wochen ist nun auch die dritte Orang-Utan-Dame im Tierpark Hellabrunn wieder Mama eines gesunden Jungtieres. Während sich Matra neben ihrem eigenen Sohn Quentin auch der Aufzucht von Jahes Sohn Quinn angenommen hat, kümmert sich Sitti bisher rührend und routiniert um ihr Baby, das vermutlich ein Mädchen ist. Oft an ihrer Seite: Ihre achtjährige Tochter Isalie.

Ähnlich wie Jolie, die stets ihre Mama Matra bei der Erziehung der beiden Jungs aufmerksam beobachtet, ist auch Isalie sehr interessiert an ihrem kleinen Geschwisterchen. Die beiden Mädchen der Orang-Utan-Gruppe sind mit sieben und acht Jahren noch jung und können von Matra und Sitti viel in Sachen Kindererziehung lernen.

Tierpark-Direktor Rasem Baban freut sich über den dreifachen Nachwuchs bei den Menschenaffen: „Es ist schön zu beobachten, wie sorgsam sich die beiden Mütter um ihren Nachwuchs kümmern und auch die anderen Orang-Utan-Damen beobachten aufmerksam die Aufzucht der Kleinen. In ein paar Monaten, wenn die Tiere etwas größer sind, wird ganz schön was los sein in der Orang-Utan-Anlage!“

Die ersten Lebenswochen sind bei Orang-Utans wegen einer möglichen Infektionsgefahr noch recht kritisch. „Wir sind jedoch zuversichtlich, dass sich auch das jüngste Mitglied der Hellabrunner Orang-Utan-Familie gut entwickeln wird“, so die zuständige Kuratorin Beatrix Köhler.

Einen Namen hat Brunos jüngste Tochter noch nicht. Im Rahmen einer Jungtier-Patenschaft darf der Pate oder die Patin den Namen des kleinen Orang-Utans bestimmen. Damit wird nicht nur der Tierpark bei der Pflege und Versorgung der Tiere unterstützt, mit einer Patenschaft engagiert man sich auch nachhaltig für den Artenschutz.

Von der Weltnaturschutzunion IUCN werden Orang-Utans als „vom Aussterben bedroht“ („critically endangered“) gelistet. Nur noch etwa 14.000 Tiere leben in ihrem natürlichen Lebensraum. Sumatra-Orang-Utans sind nur auf der gleichnamigen indonesischen Insel beheimatet und leiden in diesem ohnehin eingeschränkten Gebiet stark am Verlust von Lebensraum. In Indonesien werden großflächig Gebiete abgeholzt, um Holz für die Papierproduktion zu gewinnen und Palmen zur Produktion von Palmöl anzupflanzen.

Seit vielen Jahren unterstützt der Tierpark Hellabrunn ein Projekt der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF) in Bukit Tigapuluh auf Sumatra. Kern des Projektes ist die Auswilderung von Sumatra-Orang-Utans in ihren natürlichen Lebensraum. Mit verschiedenen Initiativen fördert die ZGF zudem eine umweltverträgliche wirtschaftliche Landwirtschaft, die es den Volksgruppen um den Nationalpark herum ermöglicht, einen wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit der Natur zu erreichen.

Die Mitglieder der Hellabrunner Orang-Utan-Gruppe:

Bruno, der Stolze

Geboren am 18.02.1969 in Hellabrunn

Der Vater von Jolie und Isalie ist der unumstrittene Chef der Hellabrunner Orang-Utan-Gruppe und sehr selbstsicher.

Matra, die Gutmütige

Geboren am 19.11.1975 im Tiergarten Nürnberg

In Hellabrunn seit: 1993

Matra ist eine zärtliche Mutter, die sich liebevoll und geduldig um ihren Nachwuchs kümmert.

Sitti, die Kontaktfreudige

Geboren am 20.11.1989 im Zoo Frankfurt

In Hellabrunn seit: 2007

Sitti, Mutter von Isalie und Halbschwester von Jahe, kommuniziert gerne durch die Glasscheibe mit den Besuchern.

Jahe, die Elegante

Geboren am 21.04.2003 im Zoo Frankfurt

In Hellabrunn seit: 2012

Die schlanke und sich anmutig bewegende Jahe ist die feine Dame unter den Hellabrunner Orang-Utans.

Isalie, die Erfinderin

Geboren am 14.07.2008 in Hellabrunn

Um mit ihrer besten Freundin Jolie Spaß zu haben, denkt sich Isalie, die Tochter von Bruno und Sitti, stets neue Spiele aus.

Jolie, die Prinzessin

Geboren am 15.07.2009 in Hellabrunn

Die Tochter von Bruno und Matra, ist ein besonders hübsches, aber auch zurückhaltendes Orang-Utan-Mädchen.

Quentin, der Feinschmecker

Geboren am 03.10.2016 in Hellabrunn

Quentin, Matras jüngster Sohn, wächst als „Zwilling“ gemeinsam mit seinem Halbbruder Quinn bei Mama Matra auf und probiert gerne neues Obst und Gemüse aus

Quinn, der Abenteuerlustige

Geboren am 23.10.2016 in Hellabrunn

Weil seine Mutter Jahe noch recht jung und unerfahren als Mutter ist, kümmert sich Matra liebevoll um den kleinen Orang-Utan-Buben. Gemeinsam mit Isalie und Jolie geht der Kleine bereits öfters auf Entdeckungstour.

R…, die Jüngste

Geboren am 22.04.2017 in Hellabrunn

Der Name des jüngsten Familienmitglieds steht noch nicht fest. Da sie im Jahr 2017 zur Welt kam, ist jedoch sicher, dass es ein Name mit dem Anfangsbuchstaben R wird.