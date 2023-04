Alpenverein München & Oberland gibt Tipps für Familientouren über die Osterfeiertage

Am kommenden Wochenende steht das Osterfest an, mit vier Tagen Zeit für die unterschiedlichsten Bergsportaktivitäten. Das Wetter wird zwar eher wechselhaft – spannende Familientouren in den Bayerischen und Kitzbüheler Alpen sind jedoch bei nahezu jedem Wetter möglich. Der Alpenverein München & Oberland hat vier leichte bis mittelschwere Touren zusammengestellt, die naturaffine Familien an den bevorstehenden Feiertagen gemeinsam angehen können. Dabei liegt der Fokus auf abwechslungsreichen Wanderungen, die allen Familienmitgliedern Spaß machen. Die Anreise ist öffentlich machbar – und auch an Einkehrmöglichkeiten bei kühleren Temperaturen ist gedacht.

Für den Karfreitag empfiehlt der Alpenverein München & Oberland den Kreuzweg zum Riederstein. Anschließend kann in der Galaun eingekehrt werden. Am Karsamstag geht es an vielen Krokussen vorbei auf die Daffnerwaldalm und weiter zum Heuberg im Chiemgau. Am Ostersonntag eignet sich bei stabilem Wetter die Gipfeltour auf das Hörnle bei Oberammergau und für Ostermontag bietet sich eine sonnige Rundwanderung im Pfaffenwinkel an.

Familien, die gleich ein ganzes Wochenende auf einer Hütte verbringen möchten, können die anstehenden Feiertage auf der in den Kitzbüheler Alpen gelegenen Oberlandhütte verbringen. Auch dort gibt es ein großes Angebot an familientauglichen Freizeitaktivitäten.

Die Touren sind hier zusammengefasst: DAV-Ostern-Familien-Wanderungen 2023.

Für alle Touren weist der Alpenverein München & Oberland darauf hin, dass es ganz besonders auf eine gute Tourenplanung ankommt. Wetterbedingungen und Wegbeschaffenheit setzen passende Ausrüstung voraus, vor allem Kälte- und Nässeschutz ist unabdingbar. Gut vorbereitet und ausgerüstet steht einem Familienausflug in die Berge nichts mehr im Weg.