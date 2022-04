Alpenverein München & Oberland wird aktiver Teil der European Championships „Munich 2022“

In 127 Tagen, am 11. August 2022, starten die European Championships „Munich 2022“ in der bayerischen Landeshauptstadt. Als offizieller Vertragspartner wird sich der Alpenverein München & Oberland dabei aktiv am eventbegleitenden Festival „The Roofs“ beteiligen.

Im Fokus steht dabei die Sportdisziplin Klettern, und das gleich an zwei Standorten: Im Olympiapark können interessierte Besucher*innen an einem speziellen Turm des Alpenvereins München & Oberland ihre Kletterfähigkeiten unter Beweis stellen. Für Kinder und Jugendliche gibt es eigene Kletterrouten für die Erlangung des „Munich 2022 Sportabzeichens“, das Zuschauer*innen ermöglicht, alle neun Sportarten der European Championships einmal auszuprobieren und tolle Preise zu gewinnen.

Am Münchner Königsplatz wird der Alpenverein München & Oberland an den letzten drei Veranstaltungstagen (19. – 21. August 2022) die offiziellen Wettkampfkletterwände betreuen und sportlichen Besucher*innen die Möglichkeit geben, an Original-Kletterwänden aktiv zu sein.

Weitere Informationen sind ab sofort unter folgendem Link zu finden; die dortigen Inhalte werden laufend aktualisiert: www.alpenverein-muenchen-oberland.de/events/munich-2022