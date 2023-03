Alpine Schnäppchenjäger*innen aufgepasst

Seit vielen Jahren ist der alpinflohmarkt des Alpenvereins München & Oberland eine feste Institution für Bergsteiger*innen. Dieses Frühjahr wird am Samstag, den 25. März wieder gefeilscht und gefachsimpelt. Neben der Suche nach gebrauchter alpiner Bekleidung, Ausrüstung, Literatur und Kartenmaterial gibt es einiges mehr zu entdecken und zu erleben: Alle Mutigen können sich an der Boulderwand versuchen, am Repair & Care-Stand kann man beschädigte Kleidungsstücke schnell und günstig reparieren lassen und beim Umwelt-Quiz Preise von Patagonia abstauben. Für das leibliche Wohl sorgen die Albert-Link-Hütte mit frischem Brot und Käse und der Sugar Mountain Biergarten.



Allen Besucher*innen wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die U3-Haltestelle Machtelfinger Straße und die Bushaltestelle Geisenhauserstraße (Linie 51) sind nur wenige Schritte entfernt.

Verkäufer*innen können sich noch bis zum 22. März 2023 auf der Website des Alpenvereis München-Oberland unter diesem Link anmelden.



Termin: 25. März 2023, von 09:00 -14:00 Uhr

Adresse: Sugar Mountain, Helfenrieder Straße 12, 81379 München