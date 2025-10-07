Ein zweites Leben für Bergsportausrüstung beim alpinflohmarkt des Alpenvereins München & Oberland

Ob Kletterausrüstung, Bergschuhe oder Jacken mit Geschichte – beim alpinflohmarkt des Alpenvereins München & Oberland am 12. Oktober 2025 dreht sich alles ums Tauschen, Feilschen und Reparieren. Zwischen Flohmarktständen und Bergbegeisterten sorgt das Repair & Care-Angebot dafür, dass Outdoor-Bekleidung länger hält – kostenlos und direkt vor Ort in der Blumengroßmarkthalle.

Der alpinflohmarkt für gebrauchte Bergsportausrüstung ist weit über Münchens Grenzen beliebt und zieht zweimal im Jahr tausende Bergsportler*innen an. Die Herbstedition findet wie gewohnt von 09:00 – 14:00 Uhr auf dem Gelände der Blumengroßmarkthalle in Sendling statt.

Über 90 Verkäufer*innen haben sich bereits angemeldet und bieten passende Ausrüstung für alle alpinen Spielarten an, ob Kleidung, Literatur oder Kartenmaterial. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Im Bistro der Blumengroßmarkthalle gibt es alles von Kaffee über Kuchen bis hin zu herzhaften Snacks – die ideale Stärkung nach einem erfolgreichen Flohmarktbesuch.

Alle Informationen zum Event finden Sie hier

Für die Anreise empfiehlt der Alpenverein München & Oberland die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel:

U-Bahn: Implerstraße (700 m)

S-Bahn: Harras (1,6 km)

Bus: Lagerhausstraße (300 m)

Termin: Sonntag, 12. Oktober 2025, 09:00–14:00 Uhr

Ort: Blumengroßmarkthalle, Schäftlarnstraße 2, 81371 München