alpinflohmarkt des Alpenvereins München & Oberland am 12. Oktober 2025

Bergausrüstung günstig und nachhaltig shoppen beim alpinflohmarkt
Foto: kimsfotowerk / Kimberly Kober

Ein zweites Leben für Bergsportausrüstung beim alpinflohmarkt des Alpenvereins München & Oberland 

Ob Kletterausrüstung, Bergschuhe oder Jacken mit Geschichte – beim alpinflohmarkt des Alpenvereins München & Oberland am 12. Oktober 2025 dreht sich alles ums Tauschen, Feilschen und Reparieren. Zwischen Flohmarktständen und Bergbegeisterten sorgt das Repair & Care-Angebot dafür, dass Outdoor-Bekleidung länger hält – kostenlos und direkt vor Ort in der Blumengroßmarkthalle. 

Der alpinflohmarkt für gebrauchte Bergsportausrüstung ist weit über Münchens Grenzen beliebt und zieht zweimal im Jahr tausende Bergsportler*innen an. Die Herbstedition findet wie gewohnt von 09:00 – 14:00 Uhr auf dem Gelände der Blumengroßmarkthalle in Sendling statt.  

Über 90 Verkäufer*innen haben sich bereits angemeldet und bieten passende Ausrüstung für alle alpinen Spielarten an, ob Kleidung, Literatur oder Kartenmaterial. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Im Bistro der Blumengroßmarkthalle gibt es alles von Kaffee über Kuchen bis hin zu herzhaften Snacks – die ideale Stärkung nach einem erfolgreichen Flohmarktbesuch. 

Alle Informationen zum Event finden Sie hier

Für die Anreise empfiehlt der Alpenverein München & Oberland die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel: 

  • U-Bahn: Implerstraße (700 m) 
  • S-Bahn: Harras (1,6 km) 
  • Bus: Lagerhausstraße (300 m) 

Termin: Sonntag, 12. Oktober 2025, 09:00–14:00 Uhr 
Ort: Blumengroßmarkthalle, Schäftlarnstraße 2, 81371 München 

