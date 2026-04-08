Alpinflohmarkt des Alpenvereins München & Oberland am 26. April 2026

Nachhaltig ausrüsten, günstig kaufen: Der Alpenverein München & Oberland lädt zum alpinflohmarkt ein.

Am Sonntag, den 26. April 2026 veranstaltet der Alpenverein München & Oberland die Frühjahrsausgabe des beliebten alpinflohmarkts. Besucher*innen finden hier von 9:00 bis 14:00 Uhr gebrauchte Outdoor- und Bergsportausrüstung, darunter Kleidung, Kletter- und Skitourenausrüstung sowie Karten und Bücher zum kleinen Preis. Der Eintritt zur Blumengroßmarkthalle München ist frei. Der Flohmarkt schenkt geliebter Bergsportausrüstung ein zweites Leben und setzt ein Zeichen für nachhaltigen Konsum im Bergsport.

Mit dem alpinflohmarkt schafft der Alpenverein München & Oberland seit drei Jahrzehnten ein Event, das praktische Ausrüstungssuche mit dem Gedanken der Weiterverwendung verbindet. Besucher*innen können an über 80 Ständen hochwertiges Equipment zu günstigen Preisen entdecken und so gleichzeitig dazu beitragen, Ressourcen zu schonen.

Der Alpenverein München & Oberland ergänzt den Flohmarkt um weitere nachhaltige Angebote: Am Repair & Care-Stand lässt sich gebrauchte Outdoor-Bekleidung kostenlos reparieren. Kleine Reparaturen werden direkt vor Ort erledigt, aufwendigere Arbeiten können beauftragt und später in der DAV-Servicestelle am Isartor abgeholt werden.

Zusätzlich richtet der Verein am DAV-Infostand eine „Why waste it?-Sammelstelle“ ein. Dort nimmt er nicht mehr verwendbare Funktionsjacken, Regenhosen, Zelte, Regenhüllen sowie dünne Seile, Reepschnüre oder Bandschlingen an. Ehrenamtliche Schneider*innen verarbeiten die abgegebenen Materialien unter anderem zu Müllsammelbeuteln und Geldbörsen weiter.

Der alpinflohmarkt findet in der Blumengroßmarkthalle München statt. Für die Anreise empfiehlt der Alpenverein München & Oberland den Weg zu Fuß, mit Bus und Bahn oder mit dem Fahrrad, da vor Ort keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Die U-Bahn-Haltestelle Implerstraße ist 700 Meter entfernt, die S-Bahn-Haltestelle Harras 1,6 Kilometer und die Bushaltestelle Lagerhausstraße 300 Meter. Vor Ort bietet das Bistro der Blumengroßmarkthalle kalte und warme Snacks, Getränke und Kaffee an.

Alle Infos zum Event finden Sie hier

Termin: Sonntag, 26. April 2026, 09:00–14:00 Uhr

Ort: Blumengroßmarkthalle, Schäftlarnstraße 2, 81371 München