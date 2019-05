Altstadt: Einbruch in ein Juweliergeschäft

Ein Juweliergeschäft im Kreuzviertel war zwischen Freitag, 03.05.2019, 18:30 Uhr, bis Samstag, 04.05.2019, 09:30 Uhr, Ziel eines Einbruchs. Die Täter erbeuteten hierbei Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Die Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise in den Innenhof des Gebäudekomplexes, in welchem sich das angegangene Schmuckgeschäft befindet. Sie hebelten ein Oberlicht auf und gelangten so in das Gebäude, wo sie den Schmuck entwendeten.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sendlinger Straße, Sonnenstraße und Josephspitalstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.