Altstadt: Festnahme eines Taschendiebes – Videoaufnahmen überführen Täter

Am Dienstag, 10.01.2023, wurde bei einer Münchner Polizeiinspektion ein Taschendiebstahl angezeigt, der sich im Untergeschoss des Marienplatz ereignet hatte. Der über 80-jährige Geschädigte konnte den damals unbekannten Täter sehr gut beschreiben.

Bei den daraufhin aufgenommenen Ermittlungen konnten Videoaufnahmen gesichert werden, auf denen man die Tat sehen konnte. Beamte der Münchner Taschendiebfahndung hatten daraufhin einen konkreten Verdacht in Bezug auf einen Tatverdächtigen.

Am Freitag, 13.01.2023, konnten die Polizeibeamten dann an der gleichen Örtlichkeit einen 63-Jährigen mit Wohnsitz in München erkennen, der dort auch den Geldbeutel eines 49-jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck entwendete. Kurz nach der Tat wurde der 63-Jährige festgenommen.

Die Tatbeute konnte sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde wegen der Diebstähle angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.