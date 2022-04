Altstadt: Flüchtender Ladendieb von Pkw erfasst

Am Donnerstag, 07.04.2022, gegen 12:00 Uhr, entwendete ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Ladengeschäft im Tal mehrere Lebensmittel. Der Diebstahl wurde durch einen Angestellten des Ladengeschäfts bemerkt. Der Mitarbeiter sprach den 29-Jährigen in der Folge vor dem Geschäft auf den Diebstahl an, woraufhin er zu Fuß von der Tatörtlichkeit flüchtete.

Hierbei rannte er auf die Fahrbahn und wurde im Bereich Tal von dem Pkw Mercedes eines 61-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Passau erfasst, welcher zu dieser Zeit in Richtung stadteinwärts fuhr. Der 29-Jährige stürzte zu Boden und versuchte seine Flucht kurzzeitig noch fortzusetzen. Im weiteren Verlauf konnte er durch den 27-jährigen Mitarbeiter des Ladengeschäftes festgehalten werden. Dieser verständigte im Anschluss die Polizei.

Der Tatverdächtige wurde durch den Unfall leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht erforderlich. Am beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion und die Münchner Verkehrspolizei geführt.