Altstadt: Gesuchte Person meldet sich nach Öffentlichkeitsfahndung wegen gefährlicher Körperverletzung

Wie berichtet geriet im Vorfeld der Bundesligabegegnung FC Bayern München und Borussia Dortmund am Samstag, 06.04.2019, ein 37-jähriger Österreicher auf dem Viktualienmarkt mit zwei Fußballfans zunächst in einen verbalen Streit, der in einem Hieb mit einem Maßkrug endete. Der Maßkrug zerbrach durch den Schlag und der 37-Jährige wurde dadurch schwer verletzt. Durch einen anwesenden Zeugen konnte ein Foto des Maßkrugschlägers gefertigt werden. Gemäß Beschluss des Amtsgerichts München wurde das Lichtbild eines der unbekannten Täter in der Presse veröffentlicht.

Die gesuchte Person, ein 30-jähriger Deutscher aus Nordrhein-Westfalen, meldete sich daraufhin bei der Polizei, gab seine Personalien an und bestätigte, dass es sich bei der auf dem Foto abgebildeten Person um ihn handele.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.