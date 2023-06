Altstadt: Pkw-Fahrer benutzt bei Drogentest synthetischen Urin

Am Dienstag, 13.06.2023, gegen 12:50 Uhr, fuhr ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in Landshut mit einem Porsche Pkw in der Löwengrube. Direkt vor dem Polizeipräsidium wollte er in eine leere Parklücke einparken. Dabei berührte er mit dem Pkw ein dort parkendes ziviles Einsatzfahrzeug der Münchner Polizei. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. Tausend Euro.

Bei der Unfallaufnahme durch die Münchner Polizei wurden bei dem Pkw-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Daraufhin sollte ein Urindrogentest durchgeführt werden. Bei der Durchführung bemerkten die Beamten, dass der Pkw-Fahrer einen Beutel mit synthetischem Urin mit sich führte und diesen bei der Abgabe nutzte.

Daraufhin wurde ein weiterer Test mit richtigem Urin durchgeführt, der den Verdacht einer Drogeneinnahme (Kokain) bestätigte. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Nach einer Anzeigenerstattung wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs wurde der 42-Jährige wieder entlassen. Der Porsche Pkw wurde zur Polizeiverwahrstelle abgeschleppt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.