Altstadt: Schwere Brandverletzungen nach Verpuffung

Beim Befüllen eines Ethanolofens ist es am Abend zu einer Verpuffung gekommen. Eine 39-jährige Frau hat sich dabei lebensgefährliche Brandverletzungen zugezogen.

Der gemeldete Zimmerbrand in dem viergeschossigen Wohnhaus bestätigte sich schon beim Eintreffen der Feuerwehr. Dichter Rauch quoll aus einem Fenster im ersten Stockwerk. Mehrere Bewohner hielten sich bereits auf der Straße auf und wiesen den Weg zur Brandwohnung. Dort angekommen fanden die Einsatzkräfte Nachbarn vor, die die 39-jährige schwer brandverletzte Wohnungsinhaberin in der Badewanne mit kaltem Wasser abduschten. Sofort wurde die Frau nach draußen gebracht, wo sie vom Rettungsdienst in Empfang genommen wurde. Nach der notärztlichen Versorgung kam sie in eine Spezialklinik für Brandverletzungen.

Zeitgleich hatte sich ein Atemschutztrupp mit C-Rohr in die weitläufige Wohnung begeben. In einem Billardzimmer, in welchem die Frau versucht hatte, einen Ethanolofen zu befüllen, war es zur folgenschweren Verpuffung gekommen. Dort fanden sie brennende Einrichtungsgegenstände vor. Diese konnten in wenigen Minuten gelöscht werden. Abschließend wurde die komplette Wohnung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

In der Wohnung entstand ein etwa 50.000 Euro hoher Sachschaden. Das Fachkommissariat der Polizei nimmt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.