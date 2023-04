Altstadt: Taschendieb festgeommen

Am Montag, 24.04.2023, gegen 12:15 Uhr, meldete sich eine 66-jährige Münchnerin beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass ihr in einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone ihre Geldbörse entwendet worden ist. Die 66-Jährige ist von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und nach etwas gefragt worden. Zwischenzeitlich hat ein bis dato unbekannter männlicher Tatverdächtiger ihren Rucksack geöffnet und die darin befindliche Geldbörse entwendet.

Aufgrund dessen begaben sich mehrere Streifen der Münchner Polizei in das Bekleidungsgeschäft. Bei der Sichtung der Videos einer Überwachungskamera konnten die Beamten erkennen, dass die 66-Jährige gezielt abgelenkt wurde. Auf den Videoaufnahmen konnte ein zweiter männlicher Tatverdächtiger festgestellt werden, welcher mit seinem Körper die Tat verdeckte.

Am Mittwoch, 26.04.2023, konnten Taschendiebfahnder des Polizeipräsidiums München einen der Tatverdächtigen im Bereich des Münchner Hauptbahnhofs wiedererkennen und festnehmen. Es handelt sich hierbei um einen 34-jährigen Slowaken ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der 34-Jährige wird am heutigen Tag einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 65 (Taschendiebfahndung) der Münchner Kriminalpolizei geführt.