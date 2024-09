Am 20. September öffnet im Olympiapark die neue Roller-Arena

Von den Kufen auf die Rollen: Das Revival der Roller-Disco!

Von den Kufen auf die Rollen! Ab Freitag, 20. September, wartet in der Trainingshalle des bisherigen Olympia-Eissportzentrums ein neues „altes“ Freizeitvergnügen auf alle Skater-Fans. Jeden Freitag und Samstag wird nun in der Roller-Arena nach Herzenslust Rollschuh und Inlineskate gelaufen. Während die Nachmittagsstunden von 15.00 bis 18.00 Uhr vor allem den jüngeren Rollschuhläufer:innen und Familien „gehören“, verwandelt sich am Abend von 19.00 bis 22.00 Uhr die Trainingshalle in eine kultige Roller-Disco inklusive Musik und Lightshow.

„Wir freuen uns, den Münchnerinnen und Münchnern mit unserer Roller-Arena ein neues Angebot machen zu können und sind gespannt, wie sie angenommen wird. Es gibt ja seit einiger Zeit ein Revival der Roller-Discos aus den 70-ziger und 80-ziger Jahren“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne und weiter, „Die Roller-Arena ist eine sinnvolle und nachhaltige Nutzung der Halle, bis sie sich im nächsten Jahr zu einer Actionsport-Area verwandelt. Einbauten sind kaum nötig und die Infrastruktur noch aus der Eislaufzeit vorhanden.“

Die Roller-Arena wird voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2024 geöffnet sein. 2025 wird die Trainingshalle dann zu einer neuen Freizeit-Arena für Actionsport umgerüstet. Diese wiederum wird dann die Zwischennutzung für die Halle sein, bis über die weitere Zukunft des Standorts Olympia-Eissportzentrum entschieden ist.

Die Geschichte der Roller Discos reicht bis in die 1970er Jahre zurück, als das Rollschuhlaufen in den USA zu einem beliebten Freizeitvergnügen wurde. Ursprünglich in Eislaufhallen und auf Straßen praktiziert, fanden dann bald erste Rollschuhpartys statt. Die Kombination aus Rollschuhlaufen und Disco-Musik, die in dieser Zeit populär wurde, führte zur Entstehung der Roller-Disco-Kultur. Auch wenn zwischenzeitlich die Begeisterung nachließ, erlebt dieses wunderbare Freizeit-Vergnügen derzeit eine Renaissance.

Und jetzt darf auch im Olympiapark geskatet werden! Die abgetaute ehemalige Eisfläche der Trainingshalle ist bestens für Roll- und Inlineskating geeignet und bietet auf rund 1.800 qm Fläche jede Menge Platz für den Spaß auf Rollen. Der Eintritt kostet nachmittags 6,00 Euro und abends 8,00 Euro, Kinder unter 6 Jahren haben freien Zutritt. Die Tickets sind an der Tageskasse sowie ab Samstag, 7. September 2024, online erhältlich. Einen Rollschuh-Verleih gibt es auch, aber nur mit einem begrenzten Angebot an Leih-Rollschuhen. Am besten ist es also eigene Rollschuhe oder Inlineskates zum Tanz auf Rollen im Olympiapark mitzubringen.

Weitere Infos zu Öffnungszeiten und Preisen gibt es unter olympiapark.de.