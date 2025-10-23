Am 26. Oktober 2025 Startet der neue Winterflugplan – Münchner Flughafen bietet Reisenden 184 Ziele in aller Welt

Verbindungen zu 68 Ländern

Rückkehr von Lufthansa-Flügen nach Riad, Johannesburg und São Paulo sowie neue Langstreckenziele nach Punta Cana und Sharjah

Casablanca, Tromsø und Bristol ergänzen das Mittelstreckenprogramm

Parallel zur Zeitumstellung Ende Oktober tritt am Münchner Flughafen der neue Winterflugplan in Kraft. Dieser gilt vom 26. Oktober 2025 bis zum 28. März 2026 und bietet den Reisenden ab München insgesamt 184 Ziele in 68 Ländern – davon elf in Deutschland, 119 auf der Mittelstrecke und 54 auf der Fernstrecke. Insgesamt steuern 81 Airlines diese Ziele im Winter vom Drehkreuz München aus an.

Auf der Langstrecke erweitert Lufthansa ihr Streckennetz um die Hauptstadt Saudi-Arabiens, Riad. Dreimal wöchentlich fliegt eine Airbus A350-900 ins Königreich zwischen dem Roten Meer und dem Persischen Golf. Damit kehrt eine Verbindung zurück, die bereits im Jahr 2017 im Lufthansa-Streckennetz vertreten war. Ebenfalls kehren im Winter die Verbindungen nach Johannesburg und São Paulo zurück in den Flugplan. Die A380-Flotte der deutschen Fluggesellschaft steuert ab Ende Oktober Bangkok, Delhi, Los Angeles und San Francisco an. Ab Ende Oktober nimmt die Lufthansa-Tochter Discover Airlines eine neue Langstreckenverbindung ab München auf. Bis zu drei Flüge pro Woche führen nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Die Route ergänzt das touristische Langstreckenangebot und richtet sich an die wachsende Nachfrage nach Destinationen in warmen Klimazonen während der kalten Jahreszeit in Europa.

Wie bereits im Sommerflugplan verbindet Cathay Pacific auch in der Winterperiode viermal wöchentlich die Wirtschaftsmetropole Hongkong mit Flugzeugen des Typs Airbus A350. Auch EVA Air setzt ihre vier Nonstop-Flüge mit der neuen Premium Economy Class auf dem Boeing 787-9 Dreamliner im Winter fort.

NEUES UND BEWÄHRTES AUF DER MITTEL- UND KURZSTRECKE

Seit dem 20. Oktober 2025 nimmt Royal Air Maroc ihre Direktflüge zwischen München und Casablanca wieder auf. Die nationale Airline des nordafrikanischen Königreichs bedient die Strecke zweimal wöchentlich. In Casablanca bestehen nahtlose Anschlüsse zu zahlreichen Zielen in West- und Zentralafrika, darunter Gambia, Nigeria, Ghana, Senegal und die Elfenbeinküste.

Ab dem 15. Dezember 2025 ergänzt die panarabische Airline Air Arabia das Angebot um tägliche Flüge von Munich Airport nach Sharjah. Das Emirat liegt rund 30 Minuten von Dubai entfernt und gilt als kulturelles Zentrum innerhalb der Vereinigte Arabische Emirate. Das bayerische Drehkreuz ist das erste Ziel in Deutschland, zu dem Air Arabia Linienflüge von Sharjah aus anbieten wird.

Auch innerhalb Europas gibt es Neuerungen. Mit Tromsø nimmt Norwegian ein neues Ziel in den Winterflugplan auf. Ab Ende Oktober geht es zwei Mal wöchentlich in den hohen Norden Norwegens – ideal, um die Polarlichter zu erleben. Zudem wird die Anbindung nach Bukarest gestärkt: Mit FlyOne Romania und AnimaWings fliegen gleich zwei neue Fluggesellschaften Rumäniens Hauptstadt an.

Mit drei wöchentlichen Direktverbindungen nach Bristol verbessert easyJet die Anbindung nach Großbritannien. Reisende können dreimal wöchentlich von München aus in die südwestenglische Hafenstadt fliegen, die für ihre historische Architektur und ihre lebendige Kulturszene bekannt ist.

Die Verbindung der Aegean Airlines zwischen München und Heraklion wird erstmals über den Sommerflugplan hinaus verlängert. Die Strecke wird mit zwei wöchentlichen Flügen auch im Dezember fortgeführt. Zudem nimmt die Airline die Verbindung bereits ab dem 19. Februar im kommenden Jahr wieder auf. Transavia fliegt bereits seit April dieses Jahres drei Mal wöchentlich nach Paris-Orly und wird diese Flüge auch in der Winterflugplanperiode fortsetzen.

Den Winterflugplan 2025/2026 sowie weitere Informationen gibt es unter dem folgenden Link: https://munich-airport.de/saisonflugplan