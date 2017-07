Am 29. Juli 2017: Eröffnung des sanierten Cosimawellenbads

Wieder Wellen und mehr in Bogenhausen

Beginn der Sommerferien bekommt München am Samstag, 29. Juli, seine Meeresbrandung wieder. Das Cosimawellenbad nimmt seinen Betrieb auf. Nach umfangreicher Sanierung der gesamten Haus- und Badewasser-technik wird am Eröffnungstag bei freiem Eintritt gefeiert:

14.30 Uhr Eröffnung durch Stadträtin Simone Burger und Werner Albrecht, SWM Geschäftsführer Personal und Soziales ab 15 Uhr Schwimmen und Wellenbetrieb (alle halbe Stunde für 10 Minuten) sowie Unterhaltungs- programm mit Zauberer und Luftballonkünstler 20 Uhr Öffnung der Sauna 23 Uhr Ende (Badschließung).

Die SWM laden die Nachbarn aus Bogenhausen und Ober-föhring wie auch alle anderen Münchnerinnen und Münchner herzlich ein, das neue Cosimawellenbad kennenzulernen.

Die Öffnungszeiten:

Ab Sonntag, 30. Juli, hat das Cosimawellenbad täglich von 7.30 bis 23 Uhr geöffnet.

Sauna: täglich von 9 bis 23 Uhr (montags Damensauna).

Die Wellenzeiten:

> Montag ist wellenfrei.

> Dienstag bis Donnerstag gibt es von 14 bis 18 Uhr immer zur vollen Stunde 15 Minuten Wellenbetrieb.

> Freitag gibt es von 13 bis 20 Uhr immer zur vollen Stunde 15 Minuten Wellenbetrieb.

> Am Samstag, Sonntag, an Feiertagen und in den Ferien rollt die Welle alle halbe Stunde für 10 Minuten.

Der Badeintritt: Wellenbad Erwachsene 4,80, Kinder 3,50 Euro Sauna 18,50 Euro

Alle Informationen zum Bad, zu Eintrittspreisen und Aktionen gibt es auf www.swm.de.