Am 7. Juli ist der Welt-Schokoladen-Tag

Für alle Schokofans der beste Tag im Jahr: Der World Chocolate Day am 7. Juli. An so einem Tag kann doch jeder mal so richtig naschen. Auch der Mehl-Spezialist Rosenmehl hat für dieses Ereignis etwas Besonderes zu bieten: Die Schokoladentorte. Mit ihrer cremigen Nuss-Nugat-Schicht lassen sich auch schnell die versteckten Kalorien vergessen.



Hier kommt das ideale Schoko-Torten-Rezept

Nichts vereint Jung und Alt auf der Ebene der Süßigkeiten so perfekt wie Schokolade! Ob als Tafel, Osterhase oder in Kuchenform: Kein Wunder, dass ihr ein ganz persönlicher Feiertag gewidmet wird. Fast jeder zweite Deutsche gibt an, dass ihn Schokolade glücklich macht. Wie wäre es einmal mit einer richtigen Schokoladentorte mit einer cremigen Nuss-Nugat-Schicht? Jedoch sollte man darauf achten, dass die Torte nicht zu trocken wird. „Wichtig ist die richtige Balance zwischen den Zutaten“, weiß auch Rosenmehls Mehl-Patin und Konditor-Weltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber: „Man sollte sich ganz genau an die Mengenangaben halten.“ 150 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, eine Prise Salz, eine abgeriebene Schale von einer halben Bio-Zitrone, drei Eier (Größe M), 250 Gramm Weizenmehl Type 405, ein Päckchen Backpulver, vier Esslöffel Kakaopulver, 65 Milliliter Milch: So wird die Feiertags-Schoko-Torte schön saftig. Guten Appetit.

Rezept: Schokoladentorte

Für den Teig Butter oder Margarine mit einem Handrührgerät mit Rührbesen geschmeidig rühren, Zucker zugeben und weiter zu einer glatten Masse vermengen. Salz, Zitrone und die Eier nach und nach unterrühren. Mehl und Backpulver mischen, sieben und unterrühren. Kakaopulver mit der Milch glatt rühren und unterrühren. Den Teig in eine gefettete Springform (Durchmesser 26 cm) geben. Im vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene 35-45 Minuten backen. Für die Füllung Nuss-Nugat-Creme mit Butter verrühren. Den abgekühlten Teigboden einmal quer halbieren. Die Creme, bis auf 2 EL, auf dem unteren Teigboden verteilen. Die zweite Teighälfte darauf setzen, mit der restlichen Nusscreme dünn bestreichen und mit Kakaopulver bestäuben. 1 Stunde kühl stellen. Weitere Rezepte gibt es auf www.backmomente.de.