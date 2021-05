Am Freitag, 21. Mai, geht es los: Die Münchner Freibäder planen die Öffnung

Reservierungssystem vsl. ab Donnerstag online

Vsl. Schnelltest und FFP2-Maske nötig

Preise wie im Sommer 2020, freier Eintritt bis 12 Jahre

Am kommenden Freitag beginnt die Münchner Sommerbadsaison: Schyrenbad, Dantebad, Prinzregentenbad, Maria Einsiedel, Ungererbad, Michaeli- und Westbad öffnen für die Besucherinnen und Besucher. Aufgrund der durchwachsenen Wettervorhersage kann jedoch noch nicht für alle Freibecken volle Wärme garantiert werden.

Aufsichtsratsvorsitzender und Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Mit dem Beginn der Pfingstferien dürfen die Bäder öffnen. Was für eine schöne Nachricht. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern ganz viel Spaß. Und für die kleinen Wasserratten noch eine weitere gute Nachricht: bis 12 Jahre ist der Eintritt frei!“

Nicole Gargitter (im Foto links) und Clara Kronberger freuen sich auf ihre erste Saison als Bäderchefinnen: „Nun kann es losgehen mit dem Badespaß! Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon seit April die Auswinterungsarbeiten in unseren Sommerbädern umgesetzt haben, sind wir zum Start bereit. Wir freuen uns alle sehr auf die Gäste. Wir bitten um Verständnis, dass auch diese Saison unter besonderen Vorzeichen läuft – und sagen schon jetzt danke an die Besucherinnen und Besucher, die dazu beitragen, dass alle einen tollen und hoffentlich bald sonnigen Bädersommer genießen können.“

Bitte beachten Sie: Die detaillierte gesetzliche Grundlage mit den Vorgaben des bayerischen Gesundheitsministeriums liegt den SWM nach aktuellem Stand noch nicht vor. Die Planungen stehen daher unter Vorbehalt – entsprechend notwendige Anpassungen sind möglich! Bitte informieren Sie sich kurz vor dem Bäderbesuch auf der SWM Homepage über die aktuellen Vorgaben: Aktuelles und Events | M-Bäder der SWM

Die Regelungen

Im Wesentlichen gelten für den Freibadbesuch die Regeln, die coronabedingt schon in der Saison 2020 gegolten haben: Das Besucherkontingent für jedes Bad ist aufgrund der Infek-tionsschutzvorgaben begrenzt. Für den Zutritt ist daher vorab eine Online-Reservierung notwendig. Diese gibt es unter www.swm.de/m-baeder.

Weitere aktuelle Zugangsvoraussetzung ist neben der Online-Reservierung, die zum Ticketkauf an der Bäderkasse vorgezeigt wird, nach derzeitigem Stand ein aktuelles negati-ves Testergebnis (ein Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden), der Nachweis des vollständigen Impfschutzes (ab 14 Tage nach abschließender Impfung) oder im Falle einer überstandenen Covid-19-Infektion der Nachweis des positiven PCR-Testergebnisses, welches mindestens 28 Tage alt und nicht älter als sechs Monate ist.

Die SWM Bäder gehen aktuell davon aus, dass auf dem gesamten Gelände FFP2-Maskenpflicht gilt; ausgenommen sind die eigene Liegefläche, der Weg zum Becken und das Schwimmen.

Am Freitag geht‘s ab 7 Uhr los

Das Schyrenbad und das Dante-Freibad machen am Freitag den Auftakt: Sie öffnen bereits um 7 Uhr. Die Sommerbäder Michaelibad, Westbad, Ungererbad, Prinzregentenbad und das Naturbad Maria Einsiedel folgen dann um 9 Uhr.

Lediglich das Bad Georgenschwaige kann in dieser Saison nicht öffnen: Ein Brand, der im März die Betriebsanlagen massiv in Mitleidenschaft gezogen hat, macht einen Badebetrieb leider unmöglich. Das Bad Georgenschwaige wird in den kommenden Jahren in ein Naturbad umgebaut. Für diesen Sommer laufen erste Überlegungen, ob die Freifläche auch anders genutzt werden kann.

Runde Preise

Die Preise für die Freibäder bleiben in der Zeit der coronabedingten Ausnahmesituation stabil und gerundet wie 2020:

Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 5 Euro, Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren (bis zum 15. Geburtstag) sowie Schwerbehinderte 3 Euro. Mit der SWM Bäderkarte reduziert sich der Eintrittspreis um zehn Prozent (4,50 Euro/2,70 Euro). Neu in diesem Jahr: Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Mit München-Pass gibt es ebenfalls freien Eintritt; innerhalb der Schulferien dürfen Kinder und Jugendliche mit dem Ferienpass kostenlos ins Bad.

Eine Reservierung ist jedoch für alle Badegäste verpflichtend, also auch für Babys und Kleinkinder, für Kinder, die keinen Eintritt zahlen müssen oder den Ferienpass nutzen sowie für München-Pass-Inhaber und Begleitpersonen von Schwerbehinderten.

Reservierung via Online-Buchungssystem

Das Buchungssystem auf www.swm.de/m-baeder wird vsl. am Donnerstag, 20. Mai, freigeschaltet. Ab dann kann man für sich und maximal vier weitere Personen Eintrittskarten in einem Bad reservieren und erhält per E-Mail einen Reservierungscode. Nur mit diesem Code können die Karten an der Badkasse gekauft werden. Gebucht werden kann jeweils für die kommenden drei Tage. Die Reservierung ist kostenfrei. Neu in diesem Sommer: Reservierungen können wieder storniert werden. Die E-Mail mit dem Reservierungscode enthält einen entsprechenden Link. Bitte beachten Sie dabei, dass Sie bei Buchungen für mehrere Personen keine Einzeltickets stornieren können. Badegäste ohne Online-Zugang können das Personal vor Ort um Unterstützung bitten.

Weitere Hinweise: