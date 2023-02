Am Glockenbach: Mehr Sicherheit, mehr Aufenthaltsqualität

Der Bauausschuss des Stadtrats hat in seiner heutigen Sitzung das Baureferat beauftragt, die Fahr- und Gehbahnen im Bereich Am Glockenbach zu erneuern und umzugestalten. Die Planungen für das Projekt wurden eng mit dem zuständigen Bezirksausschuss 2 (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) und dem Mobilitätsreferat abgestimmt.

Das Baureferat erneuert die Fahrbahnen und die Bereiche für Fußgänger*innen, die den beliebten Spielplatz Am Glockenbach umgrenzen, aufgrund des Straßenzustands komplett. Der aktuelle Fahrbahnbelag aus Großstein wird durch Asphalt ersetzt. Alle Gehbahnflächen werden bestandsorientiert mit Münchner Gehwegplatten saniert, sofern dies die Wurzeln der Bestandsbäume zulassen. In den Kreuzungsbereichen werden die Aufstellflächen für Fußgänger*innen vergrößert sowie neue geschaffen. Damit verbessert sich die Verkehrssicherheit und die Fahrbahnbreite wird auf vier Meter reduziert. Außerdem wird das Baureferat die Bordsteine an den Querungen auf drei Zentimeter absenken. Einige der Aufstellflächen erhalten Granitpoller, um unerlaubtes Parken zu verhindern und insbesondere für Kinder und Senior*innen das Überqueren der Straße sicherer zu machen. Am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz werden Bordsteine abgesenkt, um Wegebeziehungen für den Fußgänger- und Radverkehr auf der Fahrradhauptroute durch das Glockenbachviertel zu verbessern.

Im Rahmen der Maßnahme müssen keine Bäume gefällt werden, neue kommen hinzu. Insgesamt können 17 Bäume neu gepflanzt werden. Bei allen neuen Bäumen werden zusätzlich Sitzbänke installiert. Zudem errichtet das Baureferat in allen Kreuzungsbereichen Am Glockenbach Fahrradabstellanalagen für 170 Räder sowie Lastenradparkplätze, 48 Parkplätze entfallen.

Die Kosten für das Projekt liegen bei 4,65 Millionen Euro. Die Arbeiten beginnen ab Mitte 2023 und sollen bis Ende 2025 fertiggestellt werden.