Am Hauptbahnhof niedergeschlagen – Täter festgenommen

München – In der Nacht von Freitag auf Samstag (29. September) schlug ein zunächst Unbekannter am S-Bahnsteig des Hauptbahnhofes einen 22-Jährigen nieder und ließ ihn verletzt und stark blutend am Bahnsteig zurück. Der Tatverdächtige flüchtete. Die Bundespolizei konnte diesen inzwischen identifizieren, festnehmen und führt ihn heute dem Haftrichter vor. Zur Aufklärung der Tat werden Zeugen gesucht.

In den frühen Morgenstunden des Samstags, gegen 02:30 Uhr, kam es am Mittelbahnsteig des S-Bahnhaltepunkts am Münchner Hauptbahnhof zur einer gefährlichen Körperverletzung an einem 22-jährigen Afghanen. Der Tatverdächtige konnte zunächst unerkannt flüchten.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte den in Ismaning Lebenden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Als ihn Ermittler dort am Sonntagvormittag befragten, gab er an, den Tatverdächtigen zu kennen und konnte diesen namentlich benennen. Weiterhin war aus dem Krankenhaus zu erfahren, dass der 22-Jährige mehrere Gesichtsfrakturen hat und operiert werden muss.

Nachdem die Identität des Tatverdächtigen nun bekannt war, nahm die Bundespolizei den 26-jährigen Afghanen bereits am Sonntagnachmittag fest und vernahm ihn. Die Beamten führen ihm heute dem Haftrichter vor.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Bundespolizei Zeugen. Wer war in der Nacht von Freitag auf Samstag zum genannten Zeitpunkt (29.09.18, 02:30 Uhr) im Bereich der S-Bahnsteige des Hauptbahnhofes unterwegs oder ist in einer S-Bahn daran vorbeigefahren und kann Angaben zur Tat machen? Die Bundespolizeiinspektion München bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 089/515550-111.