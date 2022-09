„Am Kulturkraftwerk“ – Der Name ist Programm

München bekommt einen neuen Platz am Gasteig HP8: Die Stadtwerke München und der Gasteig taufen den Platz vor der Halle E auf den Namen „Am Kulturkraftwerk“

Mit einer kleinen Feier wurde das Areal vor der denkmalgeschützten Halle E des Gasteig HP8 am Donnerstag (22.9.) neu benannt. Entstanden ist der bisher namenlose Platz erst durch die Öffnung des Stadtwerke-Geländes im Zuge des Gasteig-Umzuges in das temporäre Quartier in Sendling. Gemeinsam haben Stadtwerke München und Gasteig beschlossen, den Platz „Am Kulturkraftwerk“ zu taufen – in Anlehnung an das Heizkraftwerk Süd, das direkt auf der anderen Straßenseite liegt.

Der neue Name soll aber noch mehr zum Ausdruck bringen. Als „Am Kulturkraftwerk“ wird der Platz vor der Halle E zwischen Brudermühl- und Schäftlarnstraße Sinnbild für das, was durch den Umzug des Gasteig in das Interimsquartier an der Isar entstanden ist: Zwischen den Stadtwerken als Vermieter der Halle E und des Geländes und dem Kulturzentrum hat sich etwas Besonderes entwickelt – eine Partnerschaft, die beide bereichert.

„Wir sind füreinander geschaffen“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Für uns sind die Stadtwerke weit mehr als Nachbarn oder Vermieter. Sie haben uns nicht nur ein Interimsquartier auf ihrem Gelände ermöglicht, sondern unterstützen uns mit viel Energie bei unseren Projekten und sind dadurch längst zu unverzichtbaren Partnern geworden.“

Auch Werner Albrecht, Geschäftsführer Personal, Immobilien und Bäder der Stadtwerke München, sagt: „Wir freuen uns sehr darüber, dass der Gasteig mit all seinen Veranstaltungen und dem bunten Leben, das er täglich mit sich bringt, bei uns eingezogen ist. Unsere wunderschöne denkmalgeschützte Trafohalle, aber auch das Areal drumherum wurden dadurch belebt und kulturell aufgewertet.“

Um das zu manifestieren, prangt künftig mitten auf dem Platz vor der Halle E das Schild „Am Kulturkraftwerk“. Hier treffen Industrie und Kultur aufeinander. Und es entsteht beiderseits der Brudermühlstraße das, was eine Gesellschaft zum Leben braucht: Energie.

Vervollständigt wird der neue Platz dann noch in den nächsten Monaten, wenn das Kunstwerk „Gerundetes Blau“ von Rupprecht Geiger, das bisher vor dem Gasteig am Rosenheimer Platz steht, von Haidhausen auf das HP8-Gelände zieht.