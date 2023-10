Am Moosfeld: Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungssituation

Am Montag, 16.10.2023, erstattete ein 50-Jähriger, mit Wohnsitz in München, Strafanzeige bei der Polizeiinspektion 25 (Riem). Er teilte mit, dass ein ihm bekannter 46-jähriger Kroate, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, jetzt in seinem Wohnbereich einer Unterkunft sei. Dieser habe ihn mit einer Axt bedroht.

Nach der Anzeigenerstattung fuhren mehrere Streifen zur Gemeinschaftsunterkunft. Der 46-Jährige konnte hier angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass es seit mehreren Wochen zu Streitigkeiten zwischen dem 50-Jährigen und dem 46-Jährigen gekommen war. Der 46-Jährige habe sich im Zimmer des 50-Jährigen aufgehalten, da der 50-Jährige ihn bei sich wohnen ließ. Der 50-Jährige habe ihn auffordert die Wohnung zu verlassen, woraufhin es zum Streit gekommen ist. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnte festgestellt werden, dass der 46-Jährige mit der Axt Einrichtungsgegenstände des 50-Jährigen in dessen Zimmer beschädigt hatte.

Im Zimmer konnten unter anderem die Axt und eine Luftdruckpistole aufgefunden werden. Beide Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen den 46-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen einem Verstoß nach dem Waffengesetz, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Der 46-Jährige wurde von den Polizeibeamten festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Hier erließ der zuständige Ermittlungsrichter Haftbefehl.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.