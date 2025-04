Am Ostersonntag den Abend laut ausklingen lassen: Azubi-Festival Isarflux am 20. April im Gasteig HP8

Gasteig-Auszubildende freuen sich vor allem auf Ostern: Am Ostersonntag, 20. April, findet ihr Festival Isarflux statt. Auswahl und Booking der Künstler*innen, Bühnen- und Lichttechnik, Marketing – all made by Azubis. Der Eintritt ist frei.

Um 19 Uhr startet die Frauen-Band Black SunZet im Saal X mit Garage-Punk und Rock, bevor um 20 Uhr Das Format mit Post-Punk in Noisewellen und Lyrics mit doppeltem Boden übernimmt.

Die Münchner-Newcomer-Band Plainhead sorgt ab 21 Uhr für eine laute und mysteriöse Atmosphäre in der Halle E, bevor um 22:30 Uhr Isolation Berlin als Highlight des Abends ihr selbstgeschaffenes Genre „Proto Pop“ präsentiert: eine Burg aus Emotionen, die sie aus melancholischen und mitreißenden Liedwelten bauen, um sie im selben Moment wieder einzureißen.

Und weil eine gute Party vor Mitternacht längst nicht vorbei ist, laden die DJs von lowclassconspipracy (LCC) danach zur Afterparty mit Disco, House und Ghettoboom, funky Beats und groovy Sound.

Programmübersicht:

19:00 Black SunZet, Saal X

20:00 Das Format, Saal X

21:00 Plainhead, Halle E

22:30 Isolation Berlin, Halle E

23:45 LCC – lowclassconspipracy, Saal X

Ostersonntag, 20. April 2025

Gasteig HP8, Saal X + Halle E

Hans-Preißinger-Straße 8

81379 München

Eintritt frei