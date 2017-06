Am Samstag, den 3. Juni 2017: Sonderrabatt von 50% auf alle Fahrräder in der Halle 2

Am Samstag, den 3. Juni 2017 gibt es anlässlich des Europäischen Tages des Fahrrades einen Sonderrabatt von 50% auf alle Fahrräder in der Halle 2, dem Gebrauchtwarenkaufhaus des AWM in München Pasing, Peter-Anders-Straße 15.

Viele noch gut erhaltene und funktionstüchtige Second-Hand-Räder warten dort auf neue Besitzer.

Die Halle 2 bietet auf rund 800 qm Verkaufsfläche gute, gebrauchte Waren zu günstigen Preisen. Die Kunden finden hier nicht nur eine reichhaltige Auswahl an Dingen des täglichen Lebens. Auch exklusive Einzelstücke, Gegenstände für Künstler und Bastler, Kurioses und Liebhaberstücke sind in dem bunten Angebot enthalten, das die Mitarbeiter des AWM kontinuierlich neu auffüllen. Schnäppchenjäger, Sammler und Sparfüchse können hier fündig werden.

Die Artikel stammen von den Münchner Wertstoffhöfen oder werden direkt in der Halle 2 angeliefert und sind noch so gut und schön, dass sie zum Wegwerfen einfach zu schade sind.

Die Halle 2 ist am Samstag von 9 – 14 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen unter:

http://www.awm-muenchen.de/privathaushalte/abfallvermeidung/halle-2