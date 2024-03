Am Sonntag beginnt die Sommerzeit

Am kommenden Sonntag, dem 31. März 2024, um 2:00 Uhr morgens, beginnt dieses Jahr in Deutschland die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). Zu diesem Zeitpunkt wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt, das heißt auf 3:00 Uhr. Die Zeitumstellung erfolgt in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in weiteren Nachbarstaaten.

Die Sommerzeit gilt bis zur nächsten Zeitumstellung am 27. Oktober 2024.

Für die EU -Mitgliedstaaten ist die Zeitumstellung durch europäische Regelungen vorgegeben. Sowohl MEZ (Mitteleuropäische Zeit) als auch MESZ leiten sich von der Weltzeit ab. Die Weltzeit ist auf Greenwich in London bezogen, also auf die Zeitzone westlich von Deutschland. Die MEZ ergibt sich durch Hinzufügen einer Stunde und die nun beginnende MESZ durch Hinzufügen zweier Stunden zur Weltzeit.

Weitere Infos finden Sie auf der Webseite der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Die Regel

Zurückstellung auf Normalzeit

am letzten Sonntag im Oktober

eine Stunde ZURÜCK

von 03:00 auf 02:00 Uhr

die Nacht ist eine Stunde länger

Umstellung auf Sommerzeit

am letzten Sonntag im März

eine Stunde VOR

von 02:00 auf 03:00 Uhr

die Nacht ist eine Stunde kürzer