Amazonen Gathering auf dem Tollwood Sommerfestival

Mit dem Amazonen Gathering schafft Tollwood in diesem Sommer auf dem Sommerfestival einen geschützten Ort der Achtsamkeit und Selbstfürsorge – ausschließlich für FLINTA*-Personen. Inmitten des bunten Festivaltreibens öffnet sich am 13. Juli um 11 Uhr in der Half Moon Bar ein stiller Rückzugsraum: ein Ort zum Innehalten, um neue Energie zu tanken und sich selbst wieder zu spüren.

Einfach sein dürfen

Das Amazonen Gathering ist eine Einladung, einfach da zu sein. Atmen, fühlen, tanzen, sich bewegen oder still genießen: Alles ist erlaubt, nichts muss. Geführte Reflexionen, kleine Ritualen und kreative, körperorientierte Übungen schaffen Raum, um loszulassen und in Kontakt mit sich selbst zu kommen.

Das Angebot richtet sich an FLINTA*-Personen, die einen sicheren Rahmen suchen, um sich selbst wieder näherzukommen. Es geht um innere Einkehr, aber auch um gemeinsames Erleben: In der Gruppe entsteht eine Atmosphäre von Vertrauen, Wertschätzung und gegenseitiger Stärkung – ein nährender Raum, der Halt gibt und Kraft spendet.

Ort: Half Moon Bar

Datum: So 13.7.

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos, der Eintritt aufs Festivalgelände ist frei.