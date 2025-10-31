Amerikanische Faulbrut bei Bienen: Sperrbezirk eingerichtet

Am 24. Oktober wurde die Amerikanische Faulbrut bei Bienen im Landkreis München (Forstenrieder Park) amtlich festgestellt. Rund um den Ausbruchsort wurde ein Sperrgebiet von mindestens einem Kilometer Radius eingerichtet. Daher ist von diesem Ausbruch auch der Stadtteil Forstenried betroffen. Es wird dort – genau wie im Bereich des Landkreises München – ein Sperrbezirk nach der Bienenseuchenverordnung eingerichtet. Die Stadt München hat heute, 31. Oktober, eine Allgemeinverfügung erlassen, die unter https://stadt.muenchen.de/infos/tierseuchen.html veröffentlicht ist und auch im Amtsblatt veröffentlicht wird. Ein Sperrbezirk im Umkreis von mindestens einem Kilometer um den Ausbruchsbestand wurde eingerichtet. Alle Personen, die im Sperrbezirk im Bereich der Stadt Bienenstände besitzen, haben die Anzahl und die Standorte ihrer Bienenvölker unverzüglich dem Städtischen Veterinäramt München, Implerstraße 11, 81371 München, Fax 233-12739733, E-Mail veterinaeramt-bienen.kvr@muenchen.de, Telefon 233-39613, zu melden. Für den Sperrbezirk gilt, dass Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte, Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften nicht aus den Bienenständen entfernt werden dürfen. Des Weiteren dürfen Bienenvölker oder Bienen nicht in den Sperrbezirk verbracht werden.

Darüber hinaus wird die gesamte Münchner Imkerschaft um erhöhte Achtsamkeit im Hinblick auf Symptome im Zusammenhang mit der Amerikanischen Faulbrut gebeten. Zweifelsfälle sind beim Städtischen Veterinäramt zu melden.

Für alle Imker*innen – auch Hobby-Imker*innen – gilt auch unabhängig vom aktuellen Seuchengeschehen, dass Bienen (inklusive Schwärme) nur mit einem Gesundheitszeugnis aus und nach München verbracht werden dürfen. Jeder neue Bienenstand, aber auch ein innerstädtischer Standortwechsel, ist beim Städtischen Veterinäramt anzuzeigen.

Die Bienenseuche ist für Menschen und andere Tiere ungefährlich. Auch Honig von betroffenen Bienenvölkern kann bedenkenlos verzehrt werden. Die Bevölkerung wird aus seuchenhygienischen Gründen auf Folgendes hingewiesen: Honig darf ganzjährig nicht an Bienen verfüttert werden. Honigbehältnisse sind nur ausgewaschen im Müll oder Glascontainer zu entsorgen und dürfen nicht offen zugänglich für Bienen aufbewahrt werden. Das Städtische Veterinäramt bedankt sich bei allen Münchner*innen für die Unterstützung, die Bienenstände in München gesund zu erhalten.