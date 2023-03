Amphibienwanderung im Frühjahr: Bitte Rücksicht nehmen

Die ersten milden und feuchten Frühjahrestage holen jedes Jahr unzählige Amphibien wie Frösche, Kröten oder Molche aus ihrer Winterruhe. Bei Temperaturen über fünf Grad verlassen die Tiere ihre Winterquartiere und treten eine gefährliche Wanderung zu ihren Laichgründen an, um dort Eier abzulegen. Auf diesem Weg legen viele Amphibien Strecken von mehreren hundert Metern zurück und überqueren dabei häufig Straßen und Wege. Darum bittet die Untere Naturschutzbehörde alle Autofahrer*innen auf betroffenen Straßen um besondere Rücksicht.

Da die Amphibienbestände in Bayern seit Jahren rückläufig sind, wurden die Tiere unter besonderen gesetzlichen Schutz gestellt, der die mutwillige Tötung der Tiere verbietet. Da immer mehr Lebensräume der Amphibien bebaut werden, sind diese gezwungen, ihre Laichplätze über befahrene Straßen zu erreichen. Somit reicht dieser gesetzliche Schutz alleine nicht aus. Vor allem bei regnerischem Wetter und in den Abend- bzw. Nachtstunden sollten Autofahrer*innen langsam fahren, um massenhafte Todesfälle durch Überfahren zu vermeiden.

Die Naturschutzverbände errichten zum Schutz der Amphibien ehrenamtlich viele Krötenzäune, dennoch ist jeder Einzelne aufgerufen, sich für den Artenschutz zu engagieren:

– Beachten Sie die Hinweisschilder zur Amphibienwanderung und passieren Sie markierte Stellen langsam und rücksichtsvoll.

– Reduzieren Sie die Geschwindigkeit, da die Tiere nicht nur durchs Überfahren, sondern bereits durch den Luftdruck vorbeifahrender Fahrzeuge ums Leben kommen.

– Nehmen Sie Rücksicht auf ehrenamtliche Helfer*innen, die schon früh morgens oder spät abends die Krötenleitzäune errichten und betreuen.

– Melden Sie Amphibienwanderungen, die nicht durch Krötenleitzäune gesichert sind, auf der Internetseite des Bund Naturschutz in Bayern e.V. oder per E-Mail an naturschutz.rku@muenchen.de.

Weitere Informationen zu Amphibien sind hier zu finden:

– Untere Naturschutzbehörde (UNB): naturschutz.rku@muenchen.de

– für das Gebiet der Landeshauptstadt München: naturschutz@lra-m.bayern.de

– für den Bereich des Landkreises München BUND Naturschutz in Bayern e.V., Kreisgruppe München: www.bn-muenchen.de

– Wanderwege der Amphibien: https://www.bund-naturschutz.de/tiere-in-bayern/amphibien